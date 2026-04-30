CONCORDIA REAFIRMA EL TRABAJO CONJUNTO ENTRE SECTORES PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓN FRUTIHORTÍCOLA

Este miércoles se volvió a reunir la mesa de trabajo del CIVERCON (Cinturón Verde de Concordia), integrada por municipios del departamento; funcionarios de Entre Ríos; universidades e instituciones intermedias y privadas ligadas al sector productivo frutihortícola.

El intendente Francisco Azcué destacó la importancia que tuvo el encuentro con todos los sectores que “son parte del equipo y de la mesa, donde las instituciones académicas tienen un rol importante como también los diferentes organismos, como ser el CFI, que entre sus herramientas, emite créditos vinculados a proyectos productivos que en nuestra provincia han crecido muchísimo”.

Seguidamente, Azcué subrayó que “nos vamos muy entusiasmados y confiamos que, si bien esto es un trabajo que va a llevar tiempo, estamos generando las condiciones para que la provincia y en este caso el departamento Concordia ofrezca buenas condiciones, incentive y genere más inversión y trabajo”.

Por su parte la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor de Entre Ríos Noelia Zapata recalcó que fortalecer y poner en valor al productor hortícola es fundamental: “La idea es que los consumidores puedan consumir alimentos de calidad porque cuando uno habla de dónde salen, cuando uno sabe quién está detrás de ese alimento, el consumidor puede tener la tranquilidad, especialmente en lo que tiene que ver con las hortalizas”.

Zapata afirmó que “tenemos el saber hacer, tenemos las alianzas de todas las instituciones, tenemos la gran consigna del intendente y su equipo en poner en valor esto y nosotros, desde la provincia queremos ayudar, colaborar en todas las instancias, sea con asistencia técnica, con créditos a través del CFI u otras líneas. Nos ponemos a disposición”.

Los ejes del encuentro se centraron en analizar y contextualizar un relevamiento realizado por INTA y UNER, a cargo de la Ing. Lilian Román, Ing. Carlos Barreto (de ex Agencia de Extensión INTA Concordia) y la Ing. Celeste Stirnemann, de la Secretaría de Extensión FCAI-UNER. Además, la jornada contó con las exposiciones del CFI a través del representante regional Cr. Jorge Giménez y el FOGAER mediante el Gerente General y Dirección Ejecutiva Walter Müller.

Acompañaron en la mesa de trabajo el director de Comercio Interior de Entre Ríos Gastón Pauletti; la directora de Pymes Maira Mantiñan; y el director de Desarrollo Emprendedor Ignacio Grill.