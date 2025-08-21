CODESAL | Noticias

Share Post Whatsapp Messenger

Codesal y Maiper sellan un acuerdo de cooperación para fortalecer el turismo y la recreación

La Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal) y la Mutual de Ayuda Integral Personal Policial Entre Ríos (Maiper) rubricaron un convenio de colaboración mutua que tiene como propósito impulsar acciones conjuntas en materia de recreación, esparcimiento y turismo.

La firma de conformidad se llevó adelante en las oficinas de la Codesal, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, y representa un paso importante en la consolidación de vínculos institucionales que favorecen el acceso a actividades turísticas y recreativas para la comunidad. El documento fue firmado por el presidente de la corporación, Eduardo Cristina, y su par de la mutual, José Beltzer, quienes formalizaron así la voluntad de ambas entidades de trabajar de manera articulada.

El entendimiento contempla, entre otros aspectos, la posibilidad de que los afiliados de la Maiper accedan a beneficios en los complejos turísticos de la región de Salto Grande, al tiempo que la mutual se compromete a difundir las propuestas y acompañar con acciones de capacitación conjuntas. Estos puntos permiten ampliar el alcance de la oferta turística y, a la vez, consolidar un trabajo en red entre instituciones.

Durante el encuentro, además de formalizar la firma, se abrió un espacio de diálogo donde se comenzaron a proyectar futuras iniciativas orientadas a fortalecer la integración regional y a generar oportunidades de recreación para distintos sectores de la comunidad.

Con este convenio, ambas entidades ratifican su voluntad de cooperación y su compromiso de seguir construyendo alianzas que contribuyan al bienestar social y al crecimiento turístico de la región.