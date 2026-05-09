CODESAL participó del 2° Foro de Termalismo y Enoturismo en San José y avanzó en vínculos estratégico s

CODESAL participó del 2° Foro de Termalismo y Enoturismo en San José y avanzó en vínculos estratégicos

San José, Entre Ríos – La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) participó del 2° Foro de Termalismo y Enoturismo “Innovación y Futuro”, realizado en la ciudad de San José. El encuentro reunió a referentes del turismo, el sector termal, bodegas, instituciones y profesionales de distintos puntos del país.

CODESAL, encabezada por su presidente Eduardo Cristina, acompañó las distintas actividades y espacios de intercambio desarrollados durante las dos jornadas. En el marco del foro se llevaron adelante paneles, presentaciones y capacitaciones sobre innovación, sostenibilidad, planificación turística, inteligencia artificial aplicada al turismo, identidad territorial y experiencias vinculadas al turismo termal y enoturístico.

Durante el evento, el presidente de CODESAL mantuvo reuniones de trabajo con el intendente de Cruz del Eje, Córdoba, con Teresita Van Strater, con directores de turismo de otras localidades y con empresas que participaron del foro.

“Estos espacios son clave para dar a conocer no solo el servicio de nuestras Termas, sino también los avances logrados en los distintos complejos. Nos permiten mostrar la experiencia termal que ofrece CODESAL, con su propuesta de naturaleza, bienestar, salud y turismo”, destacó Eduardo Cristina.

Luego de los bloques de exposiciones, se realizó un sunset de presentaciones y experiencias donde CODESAL, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, contó con un espacio de participación y exposición institucional. Allí se generó intercambio con referentes del sector y se difundió el trabajo que se viene desarrollando en la región de Salto Grande.

La participación en estos encuentros permite fortalecer vínculos, incorporar nuevas herramientas para el desarrollo turístico y seguir posicionando a la región como un destino en crecimiento dentro del turismo termal y de naturaleza en Entre Ríos.