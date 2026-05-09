CONCORDIA VIVIÓ UNA GRAN VELADA BOXÍSTICA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL

Con un muy buen acompañamiento de público y un programa de combates cargado de adrenalina, este viernes por la noche Concordia disfrutó de una gran velada boxística en el Gimnasio Municipal.

La actividad contó con la organización en conjunto de Perrito Box Producciones, la Comisión Municipal de Boxeo y el acompañamiento de la Municipalidad de Concordia a través de la Subsecretaría de Deportes.

La pelea de fondo lo tuvo a Jonatan "Tin Tin" Ruíz derrotando por nocaut en el primer round al santafesino Matías Galucci. Dos manos letales consecutivas fueron suficientes para que el concordiense voltee al visitante rápidamente cuando solo había pasado 1 minuto y 24 segundos de haber iniciado el último combate.

RESULTADOS

La velada comenzó con el choque profesional entre uruguayos que por fallo mayoritario, los jueces con las tarjetas dictaminaron un empate entre Mario Furtado y Néstor Faccio.

En el segundo combate, Lautaro Pereyra venció por puntos en decisión unánime a Ignacio Vera de Paysandú.

La tercera contienda mostró a Tobías Velázquez imponiéndose por puntos en fallo unánime a Esteban Silva.

El cuarto enfrentamiento fue para Dylan el "Canguro" Ojeda que por RSC a los 23 segundos del segundo round derrotó a otro uruguayo, Alexander Cuello.

La quinta pelea fue para Tobías Ramírez que por puntos en fallo unánime le ganó a Renzo Vargas.

En el sexto duelo, Leandro el "Ancla" Núñez batió por puntos en decisión unánime a otro sanducero, Franco Gómez.

Para finalizar, en el combate de semifondo previo al estelar, Walter Casco le ganó por puntos en fallo unánime a Agustín Silva.

La jornada contó con la presencia del Intendente Francisco Azcué, el secretario de Desarrollo Humano Carlos Gatto y la subsecretaria de Deportes Ivana Pérez.