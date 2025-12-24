CODESAL presentó la nueva ruta turística “El Camino del Arroz, Vino y Yatay”

Este martes 23 de diciembre, en el Salón de la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), se llevó adelante la presentación oficial de la nueva ruta turística regional “El Camino del Arroz, Vino y Yatay”, una propuesta innovadora que integra producción, naturaleza y cultura, articulando a las localidades de San Salvador, Ubajay y el Parque Nacional El Palmar.

La iniciativa plantea un circuito turístico que combina la identidad productiva de la región —con visitas a arroceras, bodegas boutique y viñedos— junto al valor ambiental y paisajístico del Parque Nacional El Palmar, poniendo en relieve el yatay como símbolo identitario de la región conocida como la Tierra de Palmares.

Durante la presentación, el director de Turismo y Cultura de Ubajay, Lisandro Giménez, destacó que “esta propuesta busca potenciar turísticamente a las localidades de Ubajay, San Salvador y al Parque Nacional El Palmar, integrando la producción arrocera, forestal y vitivinícola como ejes del desarrollo regional”. Asimismo, explicó que el objetivo central es articular la matriz productiva de ambas localidades en una experiencia turística integral.

En cuanto al recorrido, Giménez detalló que el circuito comenzará por la mañana en San Salvador, con un desayuno de campo, seguido por la visita al Museo del Arroz y a la cooperativa arrocera, donde se explicará el proceso productivo. Posteriormente, el itinerario continuará en Ubajay, con visitas al Museo del Ferrocarril, un espacio histórico in situ, y a un aserradero, donde se abordará la producción maderera característica de la localidad.

La propuesta contempla luego un almuerzo en La Aurora del Palmar, una reserva natural privada, donde se fusionarán el yatay, el arroz y el vino en una experiencia gastronómica regional, que incluirá bondiola de cerdo y degustación de vinos de la bodega del establecimiento. El recorrido culminará en el Parque Nacional El Palmar, con opciones de caminatas, bicicleteadas o recorridos vehiculares.

Del acto participaron autoridades de los municipios y organismos involucrados. Por la ciudad de San Salvador, estuvieron presentes el intendente Jorge Zambon, el director de Turismo Manuel Abancini y el director de Desarrollo Local Jonathan Isla. En representación de Ubajay, asistieron el viceintendente Néstor Rivas y el director de Turismo y Cultura Lisandro Giménez. También participó Nahuel Abdala, responsable de Conservación y Uso Público del Parque Nacional El Palmar, y por CODESAL, su presidente Eduardo Cristina.

Durante el encuentro se expusieron los objetivos del proyecto, orientados a consolidar una propuesta turística integrada, fortalecer el desarrollo local, promover los productos regionales y ampliar la oferta de experiencias para visitantes de la provincia y de todo el país.

En ese marco, el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, expresó:

“Desde CODESAL estamos para colaborar, acompañar y visibilizar todas aquellas iniciativas que engrandecen nuestra región y ponen en valor el trabajo, la producción y la identidad de nuestra gente”.

Asimismo, planteó la posibilidad de articular acciones conjuntas con los equipos de turismo para unificar criterios e incorporar esta ruta a las propuestas que impulsa la corporación, teniendo en cuenta la importante afluencia de visitantes y operadores turísticos que generan los complejos termales de CODESAL.

Desde CODESAL, organismo que funciona bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, se acompañó esta iniciativa como parte de una política activa de promoción de programas regionales que fortalecen la oferta turística y amplían las oportunidades de desarrollo económico, cultural y territorial en la región de Salto Grande.