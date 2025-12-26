Estados Unidos exigirá datos biométricos para el ingreso de extranjeros

Washington. El gobierno de Estados Unidos anunció la implementación de nuevos requisitos de control biométrico obligatorio para el ingreso de ciudadanos extranjeros al país, una medida que refuerza los sistemas de seguridad fronteriza y de verificación migratoria.

Según informaron autoridades federales, el nuevo esquema contempla la recolección de datos biométricos, como huellas dactilares, reconocimiento facial y, en algunos casos, escaneo del iris. Estos datos serán solicitados a viajeros que ingresen por vía aérea, marítima y terrestre, tanto con visa como bajo programas de exención de visado.

El objetivo oficial es mejorar la identificación de personas, prevenir el uso de documentos falsos, detectar antecedentes criminales o migratorios y fortalecer el control sobre permanencias irregulares en el país. Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicaron que el sistema permitirá “una verificación más rápida, precisa y segura” de los viajeros.

La medida se aplicará de forma progresiva y estará integrada a las bases de datos migratorias y de seguridad ya existentes. Funcionarios estadounidenses aclararon que los datos recolectados estarán protegidos bajo normas federales de privacidad, aunque organizaciones civiles expresaron preocupación por el alcance del almacenamiento y uso de la información personal.

Especialistas en migraciones señalan que este tipo de controles ya se utilizan parcialmente en aeropuertos internacionales, pero el anuncio implica una expansión y estandarización del sistema, con impacto directo en millones de viajeros cada año.

El nuevo requisito se enmarca en una tendencia global de mayor control biométrico en fronteras, adoptada por varios países como herramienta de seguridad y gestión migratoria. Las autoridades estadounidenses adelantaron que en las próximas semanas se brindarán detalles sobre fechas de implementación y excepciones.