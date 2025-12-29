CON UNA EMOTIVA CEREMONIA RELIGIOSA, CONCORDIA RENOVÓ LA CONSAGRACIÓN DE LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN EN LA ESTACIÓN CENTRAL DE TRENES

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, llevó adelante una significativa ceremonia en la Estación Central de Trenes, donde se realizó la Bendición y Coronación de la imagen de Nuestra Señora de Luján, en el marco del proceso de puesta en valor de este emblemático espacio patrimonial de la ciudad.

La celebración religiosa fue presidida por el Obispo de la Diócesis de Concordia, Monseñor Gustavo Gabriel Zurbriggen, quien llevó adelante la bendición y coronación de la imagen, acompañado por el Cura Párroco de la Catedral San Antonio de Padua, Padre José Luis Bogado.

El acto fue encabezado por la Vicepresidente Municipal y Presidente del Concejo Deliberante, Lic. Magdalena Reta de Urquiza; el Secretario de Gobierno, Luciano Dell Olio; el Subsecretario de Educación y Cultura, Prof. Carlos Gatto; el Subsecretario de Desarrollo Social, Roberto Niez; la Subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez; la Concejal Eliana Lagraña; el Director de Cultura, Daniel Bogado; la responsable municipal del área de culto, Andrea Casco; representantes de Fuerzas de Seguridad e instituciones de la ciudad, junto a vecinos que acompañaron este momento de profundo valor espiritual y comunitario.

Nuestra Señora de Luján fue declarada Patrona del Pueblo Argentino y, desde el año 1948, Patrona de los Ferrocarriles Nacionales, designación que dio origen a la entronización de su imagen en estaciones ferroviarias de todo el país. En Concordia, su presencia en la Estación Central forma parte de la memoria colectiva y de la identidad ferroviaria de la ciudad.

La ceremonia realizada adquiere un significado especial a partir de la historia que la precede. En el año 2015, la imagen de la Virgen de Luján ubicada en la Estación fue vandalizada. Un año más tarde, en 2016, una vecina de Concordia, perteneciente a una familia históricamente ligada al ferrocarril, recuperó y resguardó la corona de la imagen. Durante años la conservó con profundo respeto, aguardando el momento adecuado para devolverla.

Ese gesto de amor y compromiso se concretó el pasado 28 de noviembre, en el marco del aniversario de la ciudad de Concordia, cuando la corona fue restituida al Presidente Municipal Dr. FranciscoAzcué.

La Bendición y Coronación celebradas ahora permitieron renovar la consagración de la imagen y devolver simbólicamente a la Virgen su corona, como un acto de reparación, memoria y fe compartida.

Al respecto, el Subsecretario de Educación y Cultura, Prof. Carlos Gatto, expresó que “esta ceremonia tiene un valor enorme porque une historia, patrimonio, fe y comunidad. La devolución de la corona por parte de una familia concordiense es un gesto que nos interpela y nos recuerda que cuidar lo que es de todos también es una forma de amar a la ciudad”.

Asimismo, Gatto remarcó que “la puesta en valor de la Estación Central no es solo una intervención edilicia, sino una decisión de recuperar sentidos, memorias y símbolos que forman parte de nuestra identidad. Que la Virgen vuelva a ser coronada en este espacio que hoy renace es profundamente significativo”.

Desde la Municipalidad de Concordia se agradece especialmente a la familia que resguardó la corona durante todos estos años, así como a los vecinos que participaron de la ceremonia, reafirmando que la recuperación del patrimonio material y simbólico se construye colectivamente, con compromiso, respeto y amor por la historia común.