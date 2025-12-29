IMPERIO PRESENTÓ SUS FIGURAS PARA EL CARNAVAL 2026

La Comparsa Imperio realizó la presentación oficial de sus figuras para el Carnaval de Concordia Edición 2026, dando inicio formal a su camino rumbo a una nueva edición del mayor evento cultural y turístico de la ciudad.

Durante el encuentro se dieron a conocer las y los protagonistas que representarán en la pasarela el samba enredo “Soy Imperio, soy Maneco”, una propuesta que pone en valor la identidad, la memoria histórica y la cultura afro, pilares fundamentales del proyecto artístico de la comparsa.

En esta oportunidad, Imperio presentó a sus figuras 2026, entre ellas la Embajadora Victoria Araujo; el Frente de Comparsa integrado por Florencia Barrios, Luisina Pascarillo, Cristal Treise, Nicol Bonfiglio, Nazarena Tassara, Melina Bentos, Delfina Ríos, Jonatan Gómez, Rosa Bonfiglio, Pía Mariani, Guadalupe Techera, Abigail Canaveri, Delfina Curbelo, Antonella Aronica y Justina Boraglio.

Asimismo, se anunciaron como Porta Estandarte y Cordoneras a Camila Rodríguez Bogado, Luciana Huerta y Camila Nugara; Porta Bandera y Maestro de Ceremonias a Daniela Medina y Julián Espíndola; Bastonera a Karen Martínez; Destaque a Jeremías Delfín; Pasista Femenino a Milagros Romero Báez; Pasista Masculino a Braian Gonçalves Dias; Reina de Comparsa a Micaela Ortiz y Reina de Batería a Abril Fleitas.

La propuesta artística se completa con la música de La Armonía Imperial y la Batería Nota 10, elementos que acompañarán el relato que Imperio llevará al Corsódromo en la próxima edición del carnaval.

De esta manera, Comparsa Imperio reafirma su compromiso con la cultura, la identidad y el trabajo colectivo, consolidando un proyecto que combina historia, pasión y orgullo carnavalero.