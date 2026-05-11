CONCORDIA CONMEMORÓ EL 213° ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO

En la mañana de este lunes, en el Paseo del Bicentenario, encabezado por el intendente Francisco Azcué, se llevó a cabo el acto conmemorativo por el 213° aniversario de la creación del Himno Nacional Argentino.

Con la presencia de funcionarios municipales, establecimientos educativos, entidades intermedias, concejales y público en general, se llevó a cabo la entonación de la canción patria a cargo de la Banda del Regimiento de Caballería Tanques 6 “Blandengues”, dirigida por el Teniente Primero Carlos Guillén, quien realizó una reseña y explicación alusiva de la obra de Vicente López y Planes Blas Parera.

El intendente Azcué destacó que el himno “es uno de los símbolos patrios más importantes que tenemos, por eso nos parece importante homenajearlo para sembrar en los jóvenes respeto y vocación patriótica. Esto es una contribución para todos los ciudadanos porque me interesa que los jóvenes aprendan y entiendan que todos podamos cargar con ese espíritu patriótico que es tan necesario como también la vocación de servicio y esa consigna de estar dispuesto a dar todo por nuestra patria, que es lo que nos va a ayudar a salir adelante”.

Participaron del acto la Escuela Primaria N º 57 “Belgrano”; Escuela Primaria Nº 44 “Mariano Moreno”; Escuela Primaria Nº 42 “General Belgrano”; Escuela Primaria Nº 18 “El Aconcagua”; Escuela Nº 15 “Domingo Faustino Sarmiento”; Escuela Secundaria Nº 1 “Cesáreo Bernaldo de Quirós” y la Escuela Secundaria Nº 16 “Profesor Gerardo Victorín”.

Acompañaron el Secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda Pablo Ferreyra; el secretario de Gobierno Luciano Dell´Olio; el secretario de Obras Públicas Fernando Esquibel; el secretario de Desarrollo Productivo Sebastián Arístide; el secretario de Salud Diego Sauré; el secretario de Desarrollo Humano Carlos Gatto; funcionarios municipales y del municipio de La Criolla; representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; ex Combatientes de Malvinas; la Asociación Sanmartiniana; Damas Patricias, entre otros.