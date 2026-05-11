EL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES CUMPLE 30 AÑOS CUSTODIANDO NUESTRA HISTORIA

El pasado 6 de mayo, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales de Concordia cumplió 30 años de creación. Tres décadas de un compromiso inquebrantable con el cuidado, la conservación y la protección del patrimonio cultural y natural de nuestra región.

A lo largo de este camino, se han consolidado lazos profundos con el público y las instituciones educativas, transformando el conocimiento en una experiencia compartida.

Se recuerda en este tiempo, el compromiso y dedicación que por 25 años llevó adelante la museóloga Elsa Cristina Vassallo de Cettour, acompañada del apoyo familiar, la A.P.E.C.A.N y una red de personas, empresas y la Municipalidad de Concordia. También se tiene presente el paso del museo durante 10 años por la Ex Estación Central del Ferrocarril, antes de establecerse en la sede actual de Rivadavia 456.

A través de innumerables cursos, exposiciones, jornadas, talleres, entre otros y programas inclusivos como "El Museo en Nuestras Manos", se ha trabajado para que el patrimonio sea verdaderamente de todos, eliminando barreras y fomentando la accesibilidad.