CONCORDIA RECIBE EL INTRECCIARE TOUR: UN PUENTE MUSICAL ENTRE ITALIA Y URUGUAY

La Municipalidad de Concordia a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, en articulación con el Consulado del Uruguay en Concordia y el Instituto Italiano de Montevideo, invita a la comunidad a disfrutar del Intrecciare Tour, un proyecto musical que une a tres cantautores de orillas distintas: Antonio Calabrese y Giulia Pagano desde Italia, y Nacho Toso desde Uruguay.

El encuentro se realizará el jueves 13 de noviembre a las 20:00 hs en el Gazebo de la Plaza 25 de Mayo, siendo libre y gratuito a toda la comunidad.

Intrecciare, que en italiano significa “entrelazar”, es un proyecto que surgió de un encuentro fortuito en Málaga en 2023 y que se transformó en canciones que fusionan influencias del Mediterráneo y del Río de la Plata. En su formato acústico, el espectáculo propone un recorrido íntimo de voz y guitarra, cargado de emoción, poesía y raíces compartidas, y permitirá a la audiencia vivir una experiencia donde la música se convierte en un verdadero puente entre culturas.

"Desde la Subsecretaría valoramos profundamente esta iniciativa que, a través de la música, promueve el encuentro de distintas culturas y lenguas. La articulación con el Consulado del Uruguay y el Instituto Italiano de Montevideo refuerza nuestro compromiso de generar espacios culturales de calidad, accesibles para toda la comunidad.", menciono el Subsecretario, Prof. Carlos Gatto.

El Intrecciare Tour forma parte de una gira que recorre ocho ciudades de Uruguay en 2025, con el respaldo del Instituto Italiano de Cultura en Uruguay y otras instituciones, y representa un verdadero intercambio cultural entre Europa y América.

La Municipalidad de Concordia invita a vecinos de todas las edades a ser parte de este espectáculo único, que celebra la diversidad y el encuentro a través de la música.