ESTÁ DISPONIBLE EL RANKING DE ASPIRANTES A GUARDAVIDAS PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA ESTIVAL

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia informa que ya se encuentra disponible el ranking de aspirantes a guardavidas habilitados para cumplir funciones en las playas del municipio durante la próxima temporada de verano.

Este listado fue confeccionado según la aprobación de la reválida anual vigente, en el marco de lo establecido por la Ley Provincial N° 9826 y la Ordenanza Municipal N° 38.715, que regulan el sistema de admisión y evaluación para los postulantes a cubrir puestos vacantes en el servicio de guardavidas.

De acuerdo al artículo 3 del sistema de admisión municipal, los aspirantes fueron evaluados mediante un sistema de puntaje que contempla el rendimiento en la prueba de reválida anual y la formación académica o complementaria acreditada.

En este sentido, Julio Pintos, responsable del Servicio de Guardavidas de Concordia, indicó que “todos estos guardavidas están habilitados a trabajar en cualquier punto de la provincia, luego de aprobar la reválida que se realizó el pasado 7 de octubre en el Club Salto Grande. La misma estuvo fiscalizada por la Secretaría de Deportes de la Provincia” detalló.

Sobre la Ordenanza Municipal N° 38.715, habla sobre la conformación de un orden de mérito para cubrir los cargos vacantes que la Municipalidad de Concordia tiene año tras año para cubrir las distintas playas de la ciudad. “Uno de los puntos es el tiempo que los guardavidas hacen en la reválida provincial y después se suman los puntajes por capacitaciones relacionadas a guardavidas” dijo.

El listado de guardavidas habilitados para la próxima temporada se encuentra disponible en: https://www.concordia.gob.ar/noticias/secretar%C3%ADa-de-salud/est%C3%A1-disponible-el-ranking-de-aspirantes-guardavidas-para-la-pr%C3%B3xima