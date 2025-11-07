CONCORDIA SERÁ SEDE DEL QUINTO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HOCKEY SOCIAL JUVENIL

Esta mañana se realizó la presentación del 5.º Encuentro Internacional de Hockey Social Juvenil que se disputará en Concordia durante los días 14, 15 y 16 de noviembre, con la participación de representantes de Argentina y Uruguay de las categorías sub-16 en damas y caballeros.

El Intendente Francisco Azcué destacó la posibilidad que se le presenta a la ciudad al recibir el encuentro ya que por un lado “está lo deportivo que posiciona a Concordia en el calendario de las principales competencias y por otro, seguramente tendremos muchos visitantes que vendrán a disfrutar de todo lo que ofrecemos y se puedan llevar un buen recuerdo”.

“Felicito a la organización, gracias por elegirnos y todos los éxitos a los deportistas y que sigan esforzándose y superándose. Que sea un gran torneo para todos” deseó Azcué.

El Secretario de Desarrollo Humano Sebastián Arístide remarcó que “el deporte social es fundamental ya que le ofrece a los jóvenes una alternativa. No dudo que van a tener una experiencia extraordinaria y que nos vamos a volver a encontrar”.

Por su parte el Presidente de la Federación Argentina Hockey Social Ricardo Serial indicó que desde la entidad se promueve y acompaña a todas las categorías “a través de la realización de distintos torneos nacionales y para nosotros es importante volver a Concordia por lo que le agradecemos a la gestión por recibirnos”.

El lanzamiento contó con el acompañamiento del Secretario de Gobierno Luciano Dell´Olio; la subsecretaria de Deportes Ivana Pérez y los concejales Eliana Lagraña, Silvina Ovelar, Celeste Fuscado y Emmanuel Godoy.

La competencia tendrá lugar en la cancha municipal de hockey.