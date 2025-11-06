ESTE VIERNES COMIENZA LA FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

Con la organización de Inmigrantes Unidos Concordia y el acompañamiento de la Municipalidad de Concordia, este viernes dará inicio la XXXII Fiesta Provincial del Inmigrante en el predio del Parque Central “Viñedos Moulins”. La inauguración está prevista para las 20 horas.

Como cada año, la grilla de actividades comprende presentaciones artísticas y culturales, el tradicional patio de comidas típicas, el desfile de colectividades y la elección de soberanas. Todo con entrada libre y gratuita.

El programa de actividades queda sujeto a modificaciones por cuestiones climáticas.

VIERNES 7 DE NOVIEMBRE

A las 19 horas se habilitará el patio gastronómico, mientras que la inauguración, con la presencia de autoridades, se realizará a las 20 horas.

A las 21 horas se abre el escenario con las siguientes presentaciones:

Agrupación Alas de Mi Patria.

Ballet IUC.

Show de Humberto Ruiz Moreno.

Bauti Giménez y su conjunto.

Ballet Bulgaro Rodina (Chaco).

Show de Viviana Prado.

Camila Rizo Avellaneda (participante de la Voz Argentina).

SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE

El patio de comidas se abre a las 19 horas mientras que en el escenario, las actividades se inician a partir de las 20 horas, con el siguiente programa:

Alas de Mi Patria.

Ballet Tanzer Freunde (Santa Fé).

Ballet Watani.

Ballet Netzaj (Buenos Aires).

Ballet de España Vengo (Buenos Aires).

Ballet Terra Nostra.

Ballet Rondina (Las Breñas-Chaco).

Banda Misturando Samba y Pagode.

Banda Milenium.

Además se realizará la elección y coronación de la Reina Provincial del Inmigrante.

DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE

La apertura del patio gastronómico será a las 16 horas. A las 18 horas se efectuará el Desfile Evocativo y presentación de nuevas soberanas.

La grilla de espectáculos artísticos es la siguiente:

Ballet Municipal de Ubajay.

Ballet Francés.

Grupo A Bailar.

Ballet Piccoli di Terra Nostra.

Ballet Gazte Lurra.

Ballet Unsere Lustigen Tanzer.

Ballet Nossas Raízes.

Agrupación Sentir Nacional.

Banda La Rocola.