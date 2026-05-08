CONCURSO DE POESÍA EN HOMENAJE A JORGE LUIS BORGES

La Municipalidad recuerda que están vigentes los plazos para sumarse al concurso de poesía “Concordia en Verso – Palabras que nos nombran”, una iniciativa de la Subsecretaría de Educación y Cultura, en conjunto con la Dirección Departamental de Escuelas, que busca fomentar la creatividad, la sensibilidad y la construcción de identidad a través de la escritura tomando como disparador la conmemoración del fallecimiento de uno de los escritores más trascendentales de la literatura universal, Jorge Luis Borges.

El certamen está destinado a estudiantes de instituciones educativas de gestión estatal y privada de la ciudad, abarcando el segundo ciclo del nivel primario y la totalidad del nivel secundario; así como también a la comunidad en general, a través de una categoría abierta para personas mayores de 18 años residentes en Concordia.

El concurso contempla tres categorías: Nivel Primario, Nivel Secundario y una categoría “Todo Público”, promoviendo de esta manera un espacio inclusivo y participativo que fortalece el vínculo entre la cultura y la comunidad. Las producciones podrán ser individuales o grupales en el caso de estudiantes, mientras que para la categoría abierta la participación será individual.

Las obras deberán ser inéditas, de autoría propia y en formato de poesía de forma libre, con una extensión máxima de una carilla. En cuanto a la temática, será libre, sugiriéndose ejes como la identidad, el territorio, los vínculos, las emociones y las distintas miradas sobre el mundo.

Las producciones podrán presentarse durante los meses de abril y mayo, siendo la fecha límite de entrega el día viernes 22 de mayo. Las mismas deberán ser entregadas en formato impreso, en sobre cerrado, en las oficinas de la Dirección de Educación, ubicadas en Avellaneda 26, cumpliendo con los requisitos de identificación correspondientes según la categoría.