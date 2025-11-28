“Cuna del Principito”: Aprueban en Concordia Ordenanza que creó un Circuito Turístico y Festival Anual

El concejal Felipe Sastre enfatizó que el proyecto convierte un patrimonio simbólico en una estrategia de desarrollo: “Para nosotros, este proyecto encaja perfectamente dentro de la nominación ‘Concordia Ciudad Exuperiana’. El objetivo es claro: transformar la huella histórica y los valores universales que Saint-Exupéry dejó en la ciudad, cuando fue piloto de Aeroposta Argentina, en un motor de desarrollo turístico y de fortalecimiento de la identidad local.”

Por su parte, la concejal Silvina Ovelar destacó que el programa impulsará actividades culturales, turísticas y educativas vinculadas a la obra y a los valores de reflexión, amistad y responsabilidad social.

Los ediles explicaron los dos componentes esenciales de la nueva normativa, pensados para generar impacto local y regional:

Sastre detalló la formalización de la ruta turística: “Uno de los ejes centrales es la creación del Circuito Turístico-Literario ‘Concordia, Cuna del Principito’, que establecerá un recorrido con 18 puntos de interés. Este circuito vincula la vida y obra de Saint-Exupéry con sitios emblemáticos como el Castillo San Carlos, el Parque Ferré y la Costanera Nebel.”

Ovelar agregó que se instalará señalética turística y cultural especializada en los diez principales accesos a la ciudad —incluyendo rutas nacionales, la Terminal y el Aeropuerto— con mapas, códigos QR, paneles informativos con braille y elementos visuales inspirados en el universo del Principito.

La concejal también subrayó el impacto cultural y educativo a largo plazo: “Hemos establecido la realización anual del ‘Festival del Principito’, un evento que integrará actividades literarias, teatrales, musicales y artísticas para toda la comunidad. Además, el programa prevé una convocatoria a artistas locales y regionales para crear obras inspiradas en la vida del autor, promoviendo intervenciones urbanas y murales temáticos.”

Finalmente, ambos ediles señalaron que la articulación del programa estará a cargo de la Subsecretaría de Turismo, el Emcontur y la Subsecretaría de Cultura y Educación, garantizando una gestión efectiva para impulsar este nuevo eje turístico-cultural.