EL 7 DE ENERO SE HABILITA LA VENTA DE ENTRADAS PARA LA SEXTA NOCHE Y NUEVOS SECTORES DEL CARNAVAL

El Ente Permanente de Carnaval de Concordia informa que el próximo miércoles 7 de enero de 2026, a partir de las 10:00 horas, se habilitará la venta de entradas para nuevas opciones del Carnaval de Concordia – Edición 2026.

En esta etapa, el público podrá adquirir entradas para:

Sexta Noche del Carnaval, que se realizará el sábado 21 de febrero de 2026, y que marcará el cierre oficial del Carnaval 2026, siendo además una de las noches más convocantes y esperadas por el público.

Sector VIP Turista.

Nuevo sector de mesas en el Área VIP (Sector Inicial).

La venta se realizará de manera online a través del sitio oficial del Carnaval

www.concordia.gob.ar/carnaval, manteniendo la misma modalidad utilizada en las instancias anteriores.

Asimismo, continuará habilitado el punto de pago presencial en Rentas de la Municipalidad, donde será imprescindible presentar el cupón de pago generado previamente desde la web.

Al respecto, el Director del Ente Permanente de Carnaval Luis Sánchez, expresó: “La Sexta Noche es el gran cierre del Carnaval y una de las más convocantes, donde se vive una emoción especial tanto para el público como para las comparsas. Por eso, habilitar anticipadamente la venta de entradas y nuevos sectores nos permite ordenar, mejorar la experiencia y acompañar la alta demanda.”

“Seguimos trabajando para ofrecer un Carnaval de Concordia cada vez más organizado, sustentable y de calidad, que es identidad, cultura y trabajo para muchas familias, y una de las fiestas más importantes del país” sostuvo Sánchez.

Desde el Ente Permanente de Carnaval se invita a vecinos y turistas a ser parte del cierre del Carnaval más pasional del país, que continúa creciendo y consolidándose año a año.