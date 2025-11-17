EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO NEBEL CUENTA CON CONSULTORIO OFTALMOLÓGICO

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia inauguró el segundo consultorio oftalmológico dentro de un Centro de Salud municipal. Se trata del espacio que comenzó a funcionar en el CAPS del barrio Nebel, el cual ya se encuentra habilitado para que los vecinos del puedan realizarse controles oculares de manera accesible y directa.

El consultorio cuenta con una lámpara de hendidura, herramienta fundamental para el examen anatómico del ojo, que permitirá mejorar el diagnóstico y la atención primaria en oftalmología. La prestación está a cargo del médico oftalmólogo Dr. Raúl Ruíz.

Asimismo, la Secretaría de Salud anticipó que la próxima semana se inaugurará el tercer consultorio oftalmológico en el Centro de Salud Leoncio de Luque, ampliando así la red de atención oftalmológica en la ciudad. Vale mencionar que la Dirección de Especialidades Médicas -DEM-, fue el primer centro en brindar este tipo de atención.

Al respecto, la Directora de Atención Primaria de la Salud, Dra. Karina Greco, destacó que “es muy importante este consultorio ya que el cuidado de la visión es importante para todas las personas, ya sea para movilizarnos, para aprender, trabajar y disfrutar de la vida, es por eso también que estamos muy contentos y agradecidos de que el Dr. Ruíz haya aceptado trabajar con nosotros" indicó.

En esa línea, agregó que “los centros de salud municipales tienen dos consultorios oftalmológicos, uno funciona en la Dirección de Especialidades Médicas -DEM-, este segundo en el Nebel y posteriormente estará funcionando el tercero en el Centro de Salud Luque” dio a conocer Greco.

"Es muy beneficioso para la población en general, dado que se trabajará de manera articulada en los distintos centros con la derivación de los pacientes" finalizó.