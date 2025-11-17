EXITOSO 5° ENCUENTRO INTERNACIONAL JUVENIL DE HOCKEY SOCIAL

Con total éxito se desarrolló este pasado fin de semana en Concordia el 5° Encuentro Internacional Juvenil de Hockey Social 2025, consolidándose una vez más como una verdadera fiesta deportiva y social. El evento reunió a más de 250 deportistas y familias de distintas delegaciones de Argentina y de la República Oriental del Uruguay, quienes durante tres intensas jornadas disfrutaron de la competencia en el Polideportivo Municipal.

La ciudad volvió a convertirse en sede internacional del deporte juvenil por segunda vez, gracias a la organización de la Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, en conjunto con la Federación Argentina de Hockey Social. Este esfuerzo articulado involucró a numerosas áreas municipales e instituciones de la ciudad.

Las actividades comenzaron el viernes con la recepción de las delegaciones y el inicio de la primera fecha del torneo mientras que el sábado por la noche se realizó el acto inaugural que contó con las presencias del Secretario de Desarrollo Humano Sebastián Arístide; el Secretario de Gobierno Luciano Dell´Olio; el Presidente de la Federación Argentina de Hockey Social, Ricardo Serial, y el Director Deportivo, Diego Salvetti; la Presidenta del Consejo Provincial del Deporte, Dra. Leticia Zapata y el Asesor Legal de la Federación Entrerriana de Clubes, Dr. Mario Redondo.

Arístide afirmó “es un privilegio recibir a la Federación Argentina de Hockey Social por elegirnos para un evento internacional que no sólo favorece la práctica deportiva sino que además trae consigo distintos beneficios a la ciudad ya que durante estas jornadas, cada delegación no solo compitió sino que disfrutó de Concordia” además de ser una oportunidad de que los jugadores locales “puedan integrarse, intercambiar conceptos, experiencias y viajar a otros lugares”.

DELEGACIONES Y RESULTADOS

El Encuentro contó con la participación de la Liga de Hockey Social Concordia (Selectivo Concordia); la Liga de Hockey Centro Este Entrerriano (Selectivo Entrerriano); Selección Nacional Hockey Social Lobitas y Lobitos; Liga Mixta de Hockey Social SOMRA (Partido Malvinas Argentinas (Buenos Aires); Unión de Hockey del Interior Uruguay UNHI (R.O.U.).

En cuanto a los resultados, en la categoría femenina, el 1 puesto fue para UNHI, segundo lugar para Lobitas A y el tercer puesto, para Lobitas B. En la categoría masculinos, el campeón fue SOMRA; segundo Lobitos y Concordia completó el podio.

Reconocimientos Especiales:

Valla Menos Vencida (Femenino): UNHI;

Valla Menos Vencida (Masculino): Lobitos;

Goleadora: Lobitas B

Goleador: SOMRA

El 5° Encuentro Internacional Juveniles Hockey Social Concordia 2025 culminó con un balance sumamente positivo, reafirmando el valor del deporte como herramienta para el encuentro, la convivencia y el desarrollo social.

Acompañaron durante la competencia el Subsecretario de Educación y Cultura, Prof. Carlos Gatto; el Subsecretario de Desarrollo Social Roberto Niez, la concejal Eliana Lagraña; el Director General de Turismo Marcelo Spomer, entre otras autoridades, representantes institucionales y público en general.