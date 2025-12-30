EL PROGRAMA MUNICIPAL DE HUERTAS AGROECOLÓGICAS YA ALCANZA A 2.000 FAMILIAS

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, anunció el cumplimiento total del objetivo anual del Programa de Huertas Agroecológicas Familiares, alcanzando a 2.000 familias de distintos barrios de la ciudad durante el año 2025.

El programa se desarrolló en dos etapas claramente definidas: una primera etapa Otoño–Invierno y una segunda etapa Primavera–Verano, lo que permitió sostener una presencia territorial constante a lo largo del año, acompañando a los vecinos con entrega de semillas, plantines de estación, materiales informativos y capacitaciones prácticas sobre cultivo, manejo del suelo y producción sustentable.

En su última recorrida del año, el equipo del Departamento de Economía Social —dependiente de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo— visitó el Merendero “A tu Lado”, en los barrios La Viñas y Llamarada; el barrio Carretera La Cruz, en la Casa de Emaús; y el Centro de Jubilados de Villa Zorraquín, completando así el alcance previsto para este 2025.

El Subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, Gabriel Enguelberg, destacó el impacto del programa y el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales: “Llegar a 2.000 familias no es solo cumplir una meta numérica, es consolidar una política pública que mejora la calidad de vida de los vecinos. Este programa es el resultado de un trabajo mancomunado entre áreas, con una fuerte presencia territorial y con el acompañamiento permanente del Intendente, que desde el primer día respaldó esta iniciativa”.

Por su parte, el Director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, subrayó el impacto social y comunitario del programa: “Las huertas agroecológicas fortalecen la economía familiar, promueven hábitos saludables y generan espacios de encuentro comunitario. Hemos trabajado junto a merenderos, centros de jubilados y escuelas, entendiendo que el desarrollo también se construye desde lo social y lo educativo”.

En ese sentido, el programa también tuvo una fuerte presencia en instituciones educativas, promoviendo la soberanía alimentaria y el cuidado del ambiente desde edades tempranas, involucrando a estudiantes, docentes y familias en prácticas agroecológicas.

El Jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra, realizó un balance altamente positivo del año: “El compromiso de los vecinos ha sido clave. En cada barrio encontramos interés, participación y ganas de aprender. El impacto del programa se ve en las familias que hoy producen parte de sus alimentos y en los lazos comunitarios que se fortalecen”.

Finalmente, desde la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo confirmaron que el Programa de Huertas Agroecológicas Familiares continuará en 2026, con el objetivo de llegar a nuevos barrios y ampliar su alcance, reafirmando el compromiso del Municipio con el desarrollo sustentable, la inclusión social y el acompañamiento a las economías familiares de Concordia.