“TERRAZAS DE LA COSTA” REALIZÓ EL LANZAMIENTO DE LA TEMPORADA 2025-2026

Este lunes por la noche, en la Costanera de nuestra ciudad, se realizó el lanzamiento de la temporada 2025-2026 de “Terrazas de la Costa”, un espacio que se fue consolidando con el paso del tiempo y se transformó en una opción tanto para concordienses como turistas.

La actividad estuvo encabezada por el Intendente Francisco Azcué, quien reafirmó el compromiso de la gestión con el desarrollo turístico y el fortalecimiento de los espacios públicos.

“Apostamos a fortalecer cada temporada, mejorando servicios, acompañando a los emprendedores y ofreciendo propuestas que potencien el movimiento turístico y económico de la ciudad. Apostamos a seguir en este camino del trabajo conjunto entre el sector público y privado” resaltó Azcué.

La Presidente del Ente Costanera, María Perini, remarcó que “hemos trabajado para que esta temporada, este lugar, vuelva a ser uno de los puntos más elegidos por vecinos y visitantes. El fortalecimiento de la Costanera es un compromiso permanente ya que es uno de los espacios públicos más valorados y representativos de Concordia”.

Sergio Rodríguez, representante del sector y Presidente de la Asociación de Food Trucks, agradeció a todos los que hicieron posible comenzar de manera oficial la temporada, augurando un verano con buenos resultados para toda la ciudad.

La Viceintendente Magdalena Reta de Urquiza agradeció al Ente Costanera y su equipo por el trabajo realizado como también a los dueños de los food trucks porque “a través de ellos podemos disfrutar del río y compartir con amigos y familiares en un entorno cuidado y elegido por muchos”.

La actividad contó con la presencia del secretario de Desarrollo Productivo Federico Schattenhofer; concejales; representantes del sector turístico; emprendedores y vecinos.