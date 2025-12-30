EL MUNICIPIO PIDE RESPETAR EL CRONOGRAMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ESTABLECIDO PARA ESTE FIN DE AÑO

Desde la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Concordia se solicita a la comunidad respetar el cronograma establecido para los días 31 de diciembre y 1 de enero, colaborando con el correcto funcionamiento del servicio y el mantenimiento de la higiene urbana.

El Secretario de Servicios Públicos, Alejandro López, explicó que desde el área se realizó una previsión especial para las fiestas y que el cronograma de recolección fue comunicado oportunamente a través de los distintos medios de comunicación y canales oficiales. Sin embargo, remarcó que se registraron situaciones puntuales en las que no se respetaron los horarios establecidos.

“Habíamos informado claramente que el 24 de diciembre la recolección se realizaba hasta el mediodía y que el servicio se normalizaba el viernes 26. A pesar de eso, durante la tarde del 24 nos encontramos con contenedores desbordados y con residuos fuera de horario, incluso con el descarte de heladeras y lavarropas” remarcó.

Ante esta situación, desde el Municipio se debieron destinar recursos adicionales para atender esos puntos críticos: “Tuvimos que salir a cubrir estos eventos cuando en realidad se trataba de un día especial también para los trabajadores de la recolección, que tienen derecho a celebrar con sus familias. En los feriados contamos con guardias mínimas”, explicó López.

Finalmente, el funcionario reiteró el pedido de acompañamiento de la comunidad: “La limpieza de la ciudad es una tarea compartida. Pedimos tomar conciencia y colaborar respetando los horarios de recolección, en todos los barrios, para tener una Concordia más ordenada y cuidada”, concluyó.

CRONOGRAMA

31 de diciembre

Servicio normal en turno mañana (mañana y media mañana)

Sin servicio en el turno tarde

Sin servicio en el turno noche.

1 de enero de 2026

Guardia Sanitaria (recorridos esenciales).