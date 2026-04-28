EN MAYO CONTINÚA EL PROGRAMA DE HUERTAS AGROECOLÓGICAS FAMILIARES

La Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo de la Municipalidad de Concordia informa la continuidad, durante el mes de mayo, del Programa de Huertas Agroecológicas Familiares, una iniciativa abierta a toda la comunidad que promueve la producción de alimentos saludables, el cuidado del ambiente y el fortalecimiento de la economía familiar.

A través de encuentros en distintos barrios, el programa brinda herramientas prácticas y conocimientos sobre cultivo agroecológico, incentivando la autonomía alimentaria y el trabajo comunitario.

El cronograma de las próximas jornadas es el siguiente:

Lunes 4 de mayo

08:30 hs.: Barrio CTM – La Bianca (Río Negro 131)

10:00 hs.: Barrio San Pantaleón (Perú 2795 y De Los Viñedos)

Miércoles 6 de mayo

08:30 hs.: Barrio 11 de Junio (Pedro Sauré entre Tala y Diamante)

10:00 hs.: Barrio Sarmiento (Pte. Illia y Árabe de Siria)

La propuesta es organizada por la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo junto al Departamento de Economía Social, consolidando políticas públicas orientadas al desarrollo local sostenible.

En este sentido, Ariel Gorostegui, referente de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, expresó: “Dar continuidad a este programa significa seguir apostando al crecimiento de las familias y al fortalecimiento del tejido social en los barrios. Las huertas no solo generan alimentos, también generan comunidad”.

Además, agregó: “Estamos acompañando a los vecinos con capacitaciones y herramientas concretas, promoviendo prácticas sustentables y una economía más solidaria, donde el trabajo colectivo es fundamental”.

Desde el municipio se invita a todos los vecinos y vecinas a sumarse a estas actividades, que continúan sembrando futuro en Concordia.