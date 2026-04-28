LA MUNICIPALIDAD RECUPERÓ EL PLAYÓN DEPORTIVO DEL BARRIO EL MONDONGO DE BENITO LEGERÉN

Este lunes el Intendente Francisco Azcué visitó el barrio El Mondongo de Benito Legerén donde la Municipalidad de Concordia, con recursos y personal propio, puso en valor un playón deportivo que presentaba un importante estado de abandono.

La intervención se produjo a partir de la solicitud de los vecinos del lugar que se veían impedidos de realizar actividades deportivas y recreativas. Los trabajos se realizaron en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

“Es importante escuchar a los vecinos porque de ahí se desprenden estas acciones” puntualizó el intendente Azcué, quien remarcó: “Estamos felices de ver a los niños jugando, sonriendo, junto a sus familias”.

Azcué destacó los alcances del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario “que estamos llevando adelante luego de dos años de ordenar y bajar el gasto del Municipio, con obras de asfalto, agua, cloacas, alumbrado público pero también contemplando políticas públicas que apuntan al desarrollo humano, como en este caso donde se combinan ambas: la construcción del playón por un lado y la posibilidad de que los vecinos puedan realizar distintas actividades”.

“Esto es lo que queremos: estimular y avanzar en un nuevo modelo de ciudad en el cual los vecinos no le deban nada a ningún político, no dependan del Estado y para que eso suceda, debemos generarles oportunidades” concluyó Azcué.

PLAYÓN ABANDONADO

Mateo Sastre, subsecretario de Obras Públicas, recordó que “esta obra fue un pedido puntual de los vecinos, que se canalizó a través del Departamento de Comisiones Vecinales, interviniendo diversas áreas como la Dirección de Arquitectura y el Departamento de Albañilería para que este playón quede completamente nuevo”.

En ese sentido remarcó que “lo que existía era un playón fracturado, lleno de pasto y en estado de abandono. Ahora a través de esta obra hemos recuperado un espacio muy importante para todos los vecinos del barrio. Todo se hizo con recursos y mano de obra municipal”.

PARA TODA LA FAMILIA

La subsecretaria de Deportes Ivana Pérez informó que se va disponer la presencia de un profesor para el desarrollo de distintas actividades deportivas, sosteniendo que “es importante ver el entusiasmo de los chicos y de sus familias. Este es un lugar que todos podrán usar y compartir distintos momentos”.

Por último el presidente de la Comisión Vecinal Luis González subrayó que “el playón es muy importante para que hagan deportes los chicos. Nuestra idea es que puedan hacer básquet, vóley, fútbol 5 y con esto, en vez de que anden en la calle, hagan actividades deportivas”.

Acompañaron el secretario de Obras Públicas Fernando Esquibel, funcionarios, concejales y vecinos del barrio.