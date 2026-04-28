SE DESARROLLÓ UNA CONFERENCIA SOBRE ARQUEOLOGÍA REGIONAL Y USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

La Municipalidad de Concordia, a través de la Coordinación General de Turismo y el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, llevó adelante una conferencia virtual sobre arqueología regional y el uso de la tecnología satelital.

La disertación estuvo a cargo de la Dra. Victoria Coll Moritán, quien presentó los avances de sus investigaciones en la costa del río Uruguay, incorporando innovadoras herramientas tecnológicas para el estudio del patrimonio.

La apertura oficial del encuentro estuvo encabezada por el director de la Coordinación General de Turismo, Marcelo Spomer junto al coordinador de Museos y Gestión del Patrimonio, Prof. Paulo Tisocco y la Mg. Silvia Cettour, jefa del Departamento del Museo de Antropología y Ciencias Naturales, organizadora de la actividad.

Durante su exposición, Moritán propuso un recorrido histórico por los pioneros de los rescates arqueológicos en Entre Ríos, con especial énfasis en la región de Salto Grande. En este marco, presentó un mapa satelital elaborado mediante tecnologías de vanguardia, que permite localizar los yacimientos existentes antes del llenado del embalse, así como los sitios investigados por su equipo aguas abajo de la represa.

Asimismo, la especialista profundizó en el uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y en el desarrollo de modelos predictivos de prospección en las cuencas media e inferior del río Uruguay. Estas herramientas, que integran modelos digitales de elevación y capas vectoriales, posibilitan procesar una gran cantidad de información, complementando el trabajo de campo y permitiendo reconstruir aspectos de la historia regional que permanecían ocultos bajo el agua o los sedimentos.

La conferencia fue transmitida desde el Espacio de Coworking del Centro de Convenciones de Concordia.