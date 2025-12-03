ESTE JUEVES COMIENZA LA VENTA ONLINE DE ENTRADAS PARA LA CUARTA Y QUINTA NOCHE DEL CARNAVAL 2026

El Ente Permanente de Carnaval de Concordia informa el inicio de la venta online de entradas para la Cuarta y Quinta Noche del Carnaval más pasional del país, dando continuidad al proceso de comercialización anticipada que ha recibido una gran respuesta del público.

En esta nueva etapa, se habilitará la adquisición de entradas para dos jornadas claves del calendario:

Cuarta Noche: 14 de febrero de 2026.

Quinta Noche: 16 de febrero de 2026, coincidiendo con el fin de semana del feriado de Carnaval.

El Director Ejecutivo del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez, indicó que, a partir del jueves 4 de diciembre, a las 10:00 hs, los espectadores podrán asegurar su lugar para vivir “dos noches cargadas de emoción, talento y la energía única que caracteriza al Carnaval de Concordia”.

PUNTO DE PAGO HABILITADO

Sánchez indicó que la venta online, a través de la página oficial del Carnaval (www.concordia.gob.ar/carnaval), mantendrá la misma modalidad que en las primeras etapas. Además, continuará habilitado el punto de pago presencial en Rentas de la Municipalidad.

Para esta opción, se recuerda que es imprescindible presentar el cupón de pago generado previamente desde el sitio web oficial.

El Carnaval de Concordia sigue trabajando durante todo el año para brindar una edición 2026 inolvidable, llena de brillo, pasión y el talento incomparable de nuestras comparsas, verdadero orgullo y símbolo de identidad de toda la ciudad.

Con esta acción, el Ente Permanente continúa consolidando el crecimiento y la proyección nacional de una fiesta que late al ritmo del corazón de su gente.