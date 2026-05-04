EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIONES BARRIALES GRATUITAS ATENDERÁ EN EL BARRIO TAVELLA NORTE
La Dirección de Veterinaria Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobierno, informa que esta semana continuará el Programa de Esterilizaciones Barriales Gratuitas.
Durante los días miércoles 6, viernes 8 y lunes 11 de mayo se estará atendiendo en el barrio Tavella Norte, en calle Laprida y Mario Gatto.
Para atenciones primarias y vacunaciones, el horario será desde las 9 horas. Para castraciones, el horario será desde las 10:30 horas.
Para solicitar turnos, enviar un mensaje al 345-508 1414.