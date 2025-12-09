FEDERAL. UN DETENIDO, UN AUTO SECUESTRADO Y TRES CORDEROS MANEADO

En la noche del domingo, la Brigada de Federal dependiente de la Direccion General de Prevencion de Delitos Rurales, recibio un llamado telefonico de un vecino de la zona rural del Ditrito Ramirez, quien alertaba sobre la presencia de un vehiculo sospechoso, por cuanto inmediatamente se hicieron presentes y localizaron el automovil, un Renault 12 rojo sin ocupantes en inmediaciones al establecimiento Cuatro Hermanas, donde el personal policial realizo una espera y ya entrada la noche se divisaron unas siluetas de personas que se aproximaban y al notar la presencia policial se dan a la fuga hacia el monte, logrando detener a uno de ellos y encontrándose con tres animales ovinos maneados qué dejaron allí al emprender la uida.

De todo lo acontecido se puso en conocimiento inmediato a la Unidad Fiscal de Federal quien dispuso que el sujeto aprehendido sea detenido y alojado en sede de la Jefatura de Policía Departamental por el supuesto delito de Abigeato en Flagrancia a disposición del Magistrado en turno, mientras que los animales inacutados, previo ser reconocidos, fueron devueltos a su propietario.