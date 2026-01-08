Local Concordia

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA EL CUIDADO DE LOS BAÑISTAS EN LAS PLAYAS DE CONCORDIA

8 enero, 2026
MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA EL CUIDADO DE LOS BAÑISTAS EN LAS PLAYAS DE CONCORDIA

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia brinda a la comunidad una serie de medidas de precaución y recomendaciones de seguridad destinadas al cuidado de los bañistas que concurren a las playas habilitadas que cuentan con servicio de guardavidas.

RECOMENDACIONES

Antes de ingresar al agua, es fundamental verificar la profundidad y el estado del fondo.

Observar la corriente del río.

Evitar zonas con troncos, piedras, ramas u objetos sumergidos.

No ingresar si el agua se encuentra turbia o crecida.

Se les solicita a los bañistas respetar las señalizaciones, seguir las indicaciones del personal de seguridad y guardavidas, no bañarse en sectores no habilitados y prestar atención a carteles, banderas y avisos preventivos.

CUIDADO DE NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES

Se hace especial hincapié en el cuidado de niños y personas vulnerables, quienes deben estar siempre acompañados por un adulto, manteniendo supervisión permanente y utilizando chaleco salvavidas en el caso de menores o personas que no sepan nadar.

También se recuerda que está prohibido ingresar al agua bajo los efectos de alcohol o drogas, tirarse de cabeza, realizar juegos bruscos o empujones, arrojar tierra y el ingreso nocturno al río.

SEGURIDAD AL BAÑARSE

En materia de seguridad en el agua, se recomienda ingresar de manera progresiva y segura, utilizar chaleco salvavidas y calzado adecuado para evitar cortes o resbalones y, ante condiciones climáticas adversas como lluvias, tormentas o crecidas; se debe abandonar el agua de inmediato, recordando que el nivel del río puede aumentar sin previo aviso.

En caso de emergencia, se solicita pedir ayuda al personal autorizado y no intentar rescates sin conocimientos.

Además desde el Servicio de Guardavidas recordaron las playas habilitadas: “Los Sauces” y “Nebel”, horario de 10 a 20 horas.

En tanto, en las playas del Lago de Salto Grande están habilitados los balnearios “Sol”, “Los Médicos”, “Palmeritas”, “Perdices” y “Península Soler”, con horario de 8 a 20 horas.

