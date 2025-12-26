Local Concordia

EL AEROPUERTO DE CONCORDIA AVANZA EN LA APERTURA DEL ESPACIO GASTRONÓMICO

26 diciembre, 2025
maxi
Imagen Destacada

EL AEROPUERTO DE CONCORDIA AVANZA EN LA APERTURA DEL ESPACIO GASTRONÓMICO

El Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia informa que, en el marco de lo establecido por la Ordenanza Municipal N.° 34.698 y luego de haber transitado las instancias de llamados públicos correspondientes, se encuentra habilitado a avanzar mediante el mecanismo de contratación directa para la incorporación de un servicio de cafetería en la terminal aérea.

Esta etapa, prevista por la normativa vigente, busca optimizar los plazos de implementación y facilitar el contacto directo con referentes del sector gastronómico, con el objetivo de desarrollar un lugar moderno, funcional y acorde a los estándares operativos del aeropuerto.

En ese sentido, se convoca a empresarios y referentes del rubro gastronómico interesados a visitar al Aeropuerto de Concordia, a fin de recibir información detallada sobre el local disponible y las condiciones generales de las actividades a desarrollar.

Vale destacar que el local gastronómico está pensado como un servicio para toda la comunidad de Concordia que visite el aeropuerto, los turistas, pasajeros, tripulación de aviación general y vuelos comerciales, el staff permanente que trabaja en la terminal y la comunidad aeroportuaria que está conformada por personal de los distintos organismos (ANAC, PSA, EANA, ORSNA, Servicio Meteorológico Nacional)

La iniciativa se inscribe en una planificación orientada a fortalecer los servicios aeroportuarios, promover inversiones y mejorar la calidad de las prestaciones.

Te puede interesar..

Local Concordia

CODESAL presentó la nueva ruta turística “El Camino del Arroz, Vino y Yatay”

24 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

INSCRIPCIONES PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES FRUTÍCOLAS A RÍO NEGRO Y NEUQUÉN

23 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

DEBIDO A TRABAJOS DE CARA AL CARNAVAL 2026 SE CIERRA EL PREDIO DEL CORSÓDROMO

23 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

ESTACIONAMIENTO MEDIDO LIBERADO HASTA EL SÁBADO 3 DE ENERO

23 diciembre, 2025
maxi

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

EL AEROPUERTO DE CONCORDIA AVANZA EN LA APERTURA DEL ESPACIO GASTRONÓMICO

26 diciembre, 2025
maxi
Mundo Nación

Estados Unidos exigirá datos biométricos para el ingreso de extranjeros

26 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

CODESAL presentó la nueva ruta turística “El Camino del Arroz, Vino y Yatay”

24 diciembre, 2025
maxi
Mundo Nación

Don Manuel de Olazábal: el soldado que atravesó todas las guerras

24 diciembre, 2025
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com