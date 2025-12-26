EL AEROPUERTO DE CONCORDIA AVANZA EN LA APERTURA DEL ESPACIO GASTRONÓMICO

El Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia informa que, en el marco de lo establecido por la Ordenanza Municipal N.° 34.698 y luego de haber transitado las instancias de llamados públicos correspondientes, se encuentra habilitado a avanzar mediante el mecanismo de contratación directa para la incorporación de un servicio de cafetería en la terminal aérea.

Esta etapa, prevista por la normativa vigente, busca optimizar los plazos de implementación y facilitar el contacto directo con referentes del sector gastronómico, con el objetivo de desarrollar un lugar moderno, funcional y acorde a los estándares operativos del aeropuerto.

En ese sentido, se convoca a empresarios y referentes del rubro gastronómico interesados a visitar al Aeropuerto de Concordia, a fin de recibir información detallada sobre el local disponible y las condiciones generales de las actividades a desarrollar.

Vale destacar que el local gastronómico está pensado como un servicio para toda la comunidad de Concordia que visite el aeropuerto, los turistas, pasajeros, tripulación de aviación general y vuelos comerciales, el staff permanente que trabaja en la terminal y la comunidad aeroportuaria que está conformada por personal de los distintos organismos (ANAC, PSA, EANA, ORSNA, Servicio Meteorológico Nacional)

La iniciativa se inscribe en una planificación orientada a fortalecer los servicios aeroportuarios, promover inversiones y mejorar la calidad de las prestaciones.