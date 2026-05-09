INSCRIPCIÓN ABIERTA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS

La Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Concordia informa que hasta el 22 de mayo se encuentran abiertas las inscripciones para los Juegos Deportivos Entrerrianos, en su Etapa Local.

Días atrás se hizo una reunión con todas las áreas de Deportes de la Provincia, encabezada por la Secretaría de Deportes de Entre Ríos donde se acordó la distribución de las disciplinas a organizar por cada Etapa Local. Concordia tendrá a cargo la organización de las disciplinas:

Natación, Masculino y Femenino, Categorías 2012, 2013 y 2014.

Hockey, Masculino y Femenino, en Categorías 2012, 2013, 2014.

Voley Indoor, Masculino y Femenino, en Categorías 2012, 2013 y 2014.

Beach Voley, Masculino y Femenino, Categorías 2012, 2013, y 2014.

Básquet 3×3, Femenino y Masculino, Categorías 2012 y 2013.

Atletismo, Femenino y Masculino, en Categorías 2012, 2013 y 2014.

Quienes deseen inscribirse, las planillas deben solicitarse al correo juegosentrerrianoscdia