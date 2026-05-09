Invitan a participar en dos convocatorias relacionadas a la Literatura Entrerriana

La Biblioteca Provincial, organismo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, convoca a investigadores, docentes, estudiantes, bibliotecarios y gestores culturales a participar del I Congreso “Entre Ríos, entre discursos: literaturas, territorios culturales y resonancias interdisciplinarias” y de las V Jornadas de Literatura Entrerriana: Nuestros escritores, nuestro canon, organizados por la FHAyCS–UADER, que se llevarán a cabo en Paraná los días 29, 30 y 31 de julio.

En calidad de organismo colaborador, la Biblioteca Provincial impulsa y abre la convocatoria a la presentación de ponencias en tres simposios que abordan problemáticas centrales para el campo literario y bibliotecológico entrerriano: las relaciones entre canon, memoria y decisiones bibliotecológicas; los archivos de escritor y los desafíos de su organización, preservación y acceso; y las cartografías de la lectura, en vínculo con las bibliotecas, el territorio y las comunidades lectoras.

Estos espacios proponen pensar la biblioteca más allá de su función de resguardo, como un agente activo en la construcción de sentido, en la configuración de la memoria literaria y en la circulación de la literatura entrerriana en contextos situados.

La recepción de resúmenes para la participación en los simposios se encuentra abierta hasta el 30 de mayo de 2026. Las personas interesadas podrán enviar sus propuestas al correo electrónico repositoriodigitalbiper

El congreso incluirá, además, conferencias, conversatorios, espacios de lectura y propuestas artísticas, configurando un ámbito de intercambio y reflexión en torno a las literaturas, los territorios culturales y sus resonancias interdisciplinarias.

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