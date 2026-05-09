Se anuncio el inicio del torneo

QUEDÓ ANUNCIADO EL INICIO DE LA TEMPORADA DEL KARTING REGIONAL DE CONCORDIA PARA EL 13 Y 14 DE JUNIO

Luego de un encuentro que reunió el nuevo grupo de trabajo que encabezará los destinos del Karting Regional de Concordia, se oficializó el inicio de la temporada 2026 que tendrá como punto de partida el 13 y 14 de junio.

La jornada de trabajo estuvo encabezada por Francisco Galarza, Sebastián Salgado, Luciano Bombaci y José Luis Ballesteros (prensa y difusión), quienes guiarán los destinos del Karting Regional de Concordia. Ante una gran concurrencia, en la Cantina del Autódromo, pilotos, padres y preparadores pudieron conocer las novedades que tendrá la categoría.

Durante el encuentro se hizo hincapié que la “categoría es de todos” y que la intención es volver a lograr un campeonato serio, transparente y que todos quienes asistan se sientan a gusto. Al mismo tiempo, los asistentes sumaron su compromiso de darle vida nuevamente a la categoría.

En cuanto a las resoluciones reglamentarias se determinó que en estas semanas venideras entre quienes concurrieron a la reunión y quienes no pudieron asistir, pero tienen la intención de sumarse, se hará una consulta para terminar de definir el armado de cada una de las categorías. Al mismo tiempo, hay un compromiso de apostar a armar la categoría de los Directos 2 Tiempos.

En cuanto a las cubiertas, se utilizará Maxxis. El reglamento prevé la utilización de dos juegos durante todo el torneo con libre disposición, aunque se aclaró que dentro de un mismo evento, se deberá utilizar el mismo juego.

En cuanto al calendario que se iniciará el 13 y 14 de junio se prevé realizar entre 4 y 5 eventos dobles. Esos eventos serán jornadas dobles y si bien la actividad oficial será los días domingo, los pilotos ya tendrán el uso de los sensores el mismo sábado para las pruebas extraoficiales, a modo de tener referencia. Además, y previa autorización de la Federación Automovilística Entrerriana (FAE), está la posibilidad de realizar alguno de los eventos en el Kartódromo de Villaguay.

ASÍ QUEDARÍA EL CALENDARIO TENTATIVO CON DOBLE JORNADAS

* Evento 1 (Fechas 1 y 2): 13 y 14 de junio

* Evento 2 (Fechas 3 y 4): 11 y 12 de julio

* Evento 3 (Fechas 5 y 6): 15 y 16 de agosto

* Evento 4 (Fechas 7 y 8): 10 y 11 de octubre

* Evento 5 (Fechas 9 y 10): 21 y 22 de noviembre

Aclaración: El calendario podría sufrir modificaciones.