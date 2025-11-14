LA BRIGADA FORESTAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARTICIPÓ DE UNA JORNADA EN EL PARQUE NACIONAL EL PALMAR

La Brigada Forestal de la Secretaría de Salud participó recientemente de una jornada de trabajo en el Parque Nacional El Palmar, tras ser especialmente invitada por el representante de la Brigada de Incendios del Parque, Juan Ballay. La convocatoria tuvo como propósito fortalecer la articulación entre organismos y compartir experiencias en torno a la prevención, detección y combate de incendios forestales.

Desde la Municipalidad de Concordia asistió una dotación compuesta por el jefe de la Brigada Forestal Concordia, César Correa, junto a los brigadistas nacionales Tomás Ayala, Carlos Segovia y Juan Cheruzzo. Vale mencionar que esta invitación se da ya que nuestra ciudad es pionera en la creación de una brigada.

Durante la jornada se abordaron diversos temas, entre ellos el estado de situación de las bases de detección y alerta temprana, la coordinación operativa entre instituciones, el circuito de solicitud de despliegue, y problemáticas vinculadas a basurales municipales, líneas de electricidad y banquinas de la Autovía Artigas. Además, se trataron cuestiones relacionadas con la prohibición de quemas controladas, las campañas de difusión y la comunicación en grupo durante emergencias.

Al respecto, el jefe de la Brigada, César Correa, destacó que "esta invitación fue posible porque somos una institución pionera en la creación de una brigada forestal. Gracias a este tipo de reuniones, fortalecemos la unión entre las distintas instituciones y reforzamos nuestro compromiso con la protección del ambiente”.

Asimismo, señaló que “para nosotros es un verdadero orgullo poder participar de este tipo de jornadas, ya que nos identifica como institución y refuerza nuestros conocimientos de cara a la próxima temporada estival”.

Finalmente, Correa agradeció el acompañamiento de la Secretaría de Salud “por permitirnos ser parte de estas acciones, que nos permiten seguir trabajando para toda la ciudad de Concordia y las zonas cercanas”.