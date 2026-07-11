La Delegación Argentina ante Salto Grande inició la puesta en valor de la Casa del General Urquiza en Gua leguaychú

La Delegación Argentina ante Salto Grande inició la puesta en valor de la Casa del General Urquiza en Gualeguaychú

A instancias del Gobernador Rogelio Frigerio, la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande inició los trabajos preliminares para la puesta en valor del Museo Casa Histórica del General Justo José de Urquiza, emplazada en el predio del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2 “Dragones Coronel Zelaya”, en Gualeguaychú. La iniciativa se desarrolla en línea con los objetivos del Gobierno de Entre Ríos vinculados a la revalorización de sitios emblemáticos que forman parte del patrimonio histórico y cultural de la provincia.

Como primera instancia del proyecto, se realizó un relevamiento integral del inmueble junto a profesionales especializados en conservación patrimonial, quienes tendrán a su cargo la elaboración de la propuesta de intervención. Esta etapa permitirá identificar las acciones necesarias para avanzar en la recuperación del edificio, preservando sus características arquitectónicas e históricas.

En este marco, la Delegación Argentina acompañó las tareas de inspección y brindó apoyo técnico en el registro documental del edificio.

"Esta acción responde a la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de poner en valor aquellos lugares que forman parte de la identidad de la provincia. Recuperar este espacio significa preservar una parte fundamental de la historia de Entre Ríos y de nuestro país. La Casa del General Urquiza representa el legado de uno de los principales protagonistas de la organización nacional y constituye un patrimonio que debemos cuidar y transmitir a las futuras generaciones", sostuvo el presidente de la Delegación Argentina ante la CTM de Salto Grande, Embajador Alejandro Daneri.

Asimismo, destacó el valor de la iniciativa y señaló: "Queremos que este sitio recupere el protagonismo que merece, no solo como testimonio de la historia, sino también como un espacio abierto al conocimiento, la cultura y el turismo".

El Museo Casa Histórica del General Justo José de Urquiza constituye uno de los inmuebles patrimoniales más relevantes de la provincia. Ubicada en el predio del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2 “Dragones Coronel Zelaya”, fue residencia del primer presidente constitucional de la Confederación Argentina y conserva un profundo valor histórico, arquitectónico y simbólico.

La puesta en valor del inmueble forma parte de los objetivos de preservación patrimonial impulsados por el Gobierno de Entre Ríos, que contempla además la declaración del Museo Casa Histórica del General Justo José de Urquiza como Monumento Histórico Provincial. La iniciativa busca garantizar la conservación de este espacio emblemático e incorporarlo de manera progresiva a los circuitos culturales, turísticos y educativos de la provincia.