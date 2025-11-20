Local Concordia

LA MARATÓN DE REYES YA TIENE SU REMERA OFICIAL

20 noviembre, 2025
LA MARATÓN DE REYES YA TIENE SU REMERA OFICIAL

Mientras continúan las inscripciones para la 47º edición de la Maratón Internacional de Reyes, a realizarse en nuestra ciudad el próximo 10 de enero de 2026, desde la organización de la tradicional prueba atlética dieron a conocer la remera oficial.

“Con los colores del verano que además transmiten la calidez, la empatía y la pasión con la que vivimos esta estación del año en Concordia. A la vez, una naranja como símbolo de nuestra ciudad, la Capital Nacional del Citrus, en una reposera, disfrutando del verano, a la vera del río Uruguay” explicaron sobre el diseño que vestirá el recorrido de la carrera.

Las inscripciones están habilitadas a través de la plataforma encarrera.com.ar/reyes, donde los corredores pueden consultar el reglamento, las tarifas y los beneficios disponibles.

La Maratón tendrá su largada en Avenida San Lorenzo y Sarmiento, y la llegada, en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio” recorriendo sus puntos más emblemáticos, como Avenida Isthilart, Plaza España y Avenida Lamadrid.

