NUEVO TALLER NO ARANCELADO: “GENERACIÓN DE NEGOCIOS INNOVADORES”

20 noviembre, 2025
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Innovación y Economía del Conocimiento, realizará el próximo miércoles 26 de noviembre a las 16:30 horas, el taller “Generación de Negocios Innovadores”, una propuesta destinada a estudiantes universitarios de carreras vinculadas a la tecnología y a jóvenes interesados en desarrollar ideas con potencial emprendedor.

La iniciativa se lleva adelante en articulación con la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor de la Provincia, en el marco de una agenda conjunta orientada a fortalecer el ecosistema emprendedor, promover nuevas capacidades y estimular proyectos tecnológicos que contribuyan al crecimiento económico local y regional.

El taller tiene como objetivo brindar herramientas prácticas para que los participantes puedan identificar oportunidades, validar ideas y diseñar proyectos con enfoque innovador, escalables y sostenibles. A lo largo del encuentro, se abordarán conceptos clave de innovación, detección de problemas reales, generación de propuestas de valor y nociones iniciales de modelo de negocio.

La actividad está dirigida principalmente a jóvenes universitarios y estudiantes avanzados del campo tecnológico, aunque también podrán sumarse quienes cuenten con una idea incipiente y busquen acompañamiento para transformarla en un emprendimiento.

Con cupos limitados y modalidad de encuentro único, esta propuesta se suma al conjunto de acciones impulsadas por el Municipio y la Provincia para promover el talento local, fortalecer el tejido productivo y posicionar a Concordia como un polo de innovación y desarrollo tecnológico.

Quienes resulten interesados, deben completar el registro en el siguiente enlace: https://bit.ly/4i6NqvC

