PRESENTACIÓN OFICIAL DEL CARNAVAL DE CONCORDIA 2026

El próximo sábado 3 de enero de 2026, a las 21 horas, en el Centro de Convenciones de Concordia, se realizará el Lanzamiento Oficial del Carnaval de Concordia – Edición 2026, el evento que marca el inicio formal de una nueva temporada del espectáculo popular más importante de la región.

Organizado por el Ente Permanente de Carnaval de Concordia, el acto reunirá a autoridades, representantes de las comparsas, referentes del sector turístico, cultural y empresarial, medios de comunicación e invitados especiales, en una noche que anticipa todo el brillo, la identidad y la pasión que caracterizan al carnaval concordiense.

El lanzamiento constituye un momento clave para la ciudad, ya que el Carnaval de Concordia se consolida año tras año como el evento del año, no solo por su impacto cultural, sino también por su fuerte aporte al desarrollo turístico, económico y social de la comunidad.

En ese marco, Luis Sánchez, Director del Ente Permanente del Carnaval de Concordia, destacó que “el lanzamiento oficial es mucho más que una presentación: es el punto de partida de meses de trabajo, esfuerzo y compromiso de miles de personas que hacen posible esta fiesta. El Carnaval de Concordia es identidad, tradición y motor económico para nuestra ciudad”.

Asimismo, Sánchez remarcó la importancia del trabajo colectivo que sostiene el crecimiento del evento: “Cada edición reafirma el crecimiento del carnaval y el nivel artístico de nuestras comparsas. Detrás de este evento hay familias enteras, talleres, diseñadores, músicos, ritmistas, baterías y bailarines que sostienen una de las expresiones culturales más fuertes de Concordia”.

Finalmente, el titular del Ente subrayó el rol del carnaval como atractivo turístico de alcance regional y nacional: “El Carnaval de Concordia trasciende lo local y se proyecta a nivel regional y nacional. Es una vidriera cultural que posiciona a la ciudad y genera oportunidades de trabajo y desarrollo”.

El Carnaval de Concordia Edición 2026 se prepara para volver a deslumbrar con todo su color, música y despliegue artístico, renovando el compromiso con la identidad, la tradición y el esfuerzo colectivo que hacen de esta fiesta popular una de las más importantes del país.