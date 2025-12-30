LA MUNICIPALIDAD CLAUSURÓ UN LOCAL Y DECOMISÓ PIROTECNIA POR $10.000.000

En el marco de hacer efectivo el cumplimiento de la Ordenanza Nº35.936, que establece la prohibición en toda la ciudad la tenencia, detonación, comercialización, transporte, almacenamiento, fabricación, venta minorista, mayorista y uso particular de todo elemento de pirotecnia, la Municipalidad de Concordia realizó un operativo de control en un local donde se procedió al decomiso de mercadería y clausura del lugar.

A partir de denuncias realizadas por vecinos y en un trabajo coordinado entre la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Inspecciones General, dependientes de la Secretaría de Gobierno, se efectuó la actuación que permitió incautar artículos de pirotecnia valuados en aproximadamente $10.000.000.

El Secretario de Gobierno Luciano Dell´Olio destacó la importancia del compromiso ciudadano para lograr que las normas vigentes se respeten “por el bien de toda nuestra comunidad. En Concordia hay una ordenanza que prohíbe el uso y comercialización de pirotecnia y en esto es responsable tanto el que vende como el que compra”.

En ese sentido indicó que “el operativo realizado se hace gracias a vecinos que denunciaron que se estaba violando la ordenanza. Nuestro compromiso es continuar con los controles y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, promoviendo la convivencia y el bienestar de todos los concordienses”.

Por último se recuerda a la ciudadanía que ante situaciones de incumplimiento, se puede realizar la denuncia correspondiente al 345 404 8341.