SERVICIOS PÚBLICOS REALIZA TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL BARRIO JOSÉ HERNÁNDEZ

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, lleva adelante operativos barriales con el objetivo de mejorar los espacios públicos, el alumbrado público y erradicar microbasurales.

Esta semana los trabajos se focalizan en el barrio José Hernández en donde realizan tareas de limpieza, reposición de luminarias, recolección de residuos, mantenimiento de espacios verdes, retiro de ramas, entre otras acciones.

Para ello es importante el compromiso de los vecinos, quienes deben colaborar en el cuidado de los lugares en los que viven para que entre todos podamos tener espacios públicos y una ciudad más limpia y ordenada.

La intervención incluye la participación de la Subsecretaría de Servicios Públicos; Ambiente; Higiene Urbana; Electrotecnia; Parque y Paseos; y Recolección de Residuos.