LA MUNICIPALIDAD REALIZÓ LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A MÁS DE 350 PARTICIPANTES DE CURSOS Y PROGRAMAS DE F ORMACIÓN

LA MUNICIPALIDAD REALIZÓ LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A MÁS DE 350 PARTICIPANTES DE CURSOS Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, llevó adelante la ceremonia de colación y entrega de certificados de los distintos Programas de Formación Profesional desarrollados durante el año, en articulación con instituciones educativas, organismos públicos y el Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues”.

Con la presencia del Intendente Francisco Azcué, más de 350 estudiantes recibieron sus certificados tras haber completado cursos y capacitaciones vinculadas a oficios, formación técnica, emprendedurismo, comunicación y desarrollo personal. Entre las propuestas impulsadas se destacan: Carpintería Básica, Sastrería, Pintureria Domiciliaria, Electrónica, Instalaciones Eléctricas, Panadería, Desarrollo de Modelos de Negocios e Imagen Corporativa, Prácticas Educativas, Programa Identidad y las capacitaciones sobre Cuidadores Domiciliarios de Adultos Mayores, Niños y Adolescentes desarrolladas junto a UADER, que fortalecen la calidad formativa y el vínculo académico entre la Universidad y el municipio.

La Subsecretaría de Educación y Cultura resaltó que estos logros son el resultado de un trabajo sostenido con instituciones, como UADER, el Instituto Profesorado Concordia, Escuelas Secundarias de la ciudad y el Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues”, lo que permitió ampliar la oferta y garantizar una formación integral para los participantes.

El Subsecretario de Educación y Cultura, Prof. Carlos Gatto, destacó la importancia del trabajo conjunto: “Esta ceremonia es el reflejo de un año de esfuerzo compartido. Cada certificado representa una oportunidad concreta para nuestros vecinos, y demuestra lo que podemos lograr cuando la educación, las instituciones y el Estado trabajan unidos.”

Además, agregó: “La formación en oficios, el acceso a herramientas técnicas y la articulación con instituciones como UADER fortalecen la construcción de trayectorias educativas reales, sobre todo para jóvenes que hoy encuentran nuevas posibilidades de desarrollo laboral y personal.”

Finalmente, subrayó el compromiso de la gestión municipal “Seguiremos apostando a la educación como camino de transformación y a ampliar la oferta de cursos durante el 2026, porque sabemos que la capacitación abre puertas y mejora la vida de las personas.”

Participaron del acto el Secretario de Desarrollo Humano, Ing. Sebastián Arístide; el Subsecretario de Desarrollo Social, Roberto Niez; autoridades educativas de UADER y de instituciones de nivel secundario; y el Jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues”, Teniente Coronel Jorge Camarino.

La Municipalidad de Concordia reafirmó su compromiso de seguir ampliando la oferta de cursos y fortalecer los lazos con instituciones académicas y comunitarias, con el objetivo de brindar más y mejores herramientas formativas para el desarrollo personal y laboral de los vecinos.