CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS: NUEVA FECHA Y MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN

21 noviembre, 2025
CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS: NUEVA FECHA Y MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Empleo y la Dirección de Bromatología, informa que el próximo jueves 28 de noviembre, a las 8:00 horas, se realizará una nueva edición del Curso de Manipulación de Alimentos. La capacitación tendrá lugar en el Salón de Capacitaciones de Empleo, ubicado en el 1° piso del Centro Cívico de Concordia (Mitre y Pellegrini).

El objetivo de esta instancia formativa es fortalecer las buenas prácticas de manipulación y asegurar la inocuidad de los alimentos que se producen y comercializan en la ciudad, promoviendo la seguridad alimentaria y el cumplimiento de la normativa vigente.

El curso es arancelado, con un valor de $5.000, correspondiente al carnet provincial de manipulador de alimentos. El pago deberá realizarse previamente en la Dirección de Bromatología, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas, en Roque Sáenz Peña N° 225, 2° piso.

Por su parte, el Director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, destacó la importancia de esta capacitación para quienes se desempeñan en actividades vinculadas a la elaboración y comercialización de alimentos: “Este curso es una herramienta fundamental para garantizar que cada emprendimiento, comercio o trabajador del sector alimentario cumpla con los estándares de higiene y seguridad que la normativa exige. Desde el municipio seguimos impulsando espacios de formación para mejorar la calidad de los productos que llegan a los vecinos y acompañar a quienes buscan fortalecer su salida laboral”.

Las inscripciones se realizarán de manera presencial en la Dirección de Empleo, en el mismo edificio del Centro Cívico. Los cupos son limitados.

