MÁS DE 250 JÓVENES PARTICIPARÁN DEL 5° ENCUENTRO INTERNACIONAL JUVENILES HOCKEY SOCIAL

14 noviembre, 2025
Concordia vuelve a ser sede de un evento deportivo con participación binacional con la realización del 5° Encuentro Internacional Juvenil de Hockey Social Concordia 2025, que se desarrollará del 14 al 16 de noviembre.

Organizado por la Municipalidad de Concordia y la Federación Argentina de Hockey Social, este encuentro reúne a más de 250 jóvenes en las categorías Sub 16 (Damas y Caballeros), representando a delegaciones argentinas (Selectivo Concordia, Las Lobitas, Los Lobitos, Centro Entrerriano, SOMRA Malvinas) y la delegación internacional de la Unión de Hockey del Interior (UNHI) de Uruguay.

La Secretaría de Desarrollo Humano y diversas áreas municipales han coordinado la logística, contención y atención de las delegaciones durante los tres días, garantizando que el deporte sirva como una herramienta de integración y compañerismo.

La competencia, con entrada libre y gratuita, se desarrollará el viernes de 17 a 21 hs., el sábado de 8 a 13 hs. y de 17 a 22 hs., y finalizará el domingo, de 8 a 15 horas, con la disputa de las semifinales y finales SUB 16.

El acto inaugural tendrá lugar este sábado 15 de noviembre, a las 20:00 horas, en la Cancha de Hockey de Agua del Polideportivo Municipal. Se invita a toda la comunidad a ser parte de esta ceremonia de intercambio, que culminará con un show en vivo de "Sentimiento Original".

