AEROPUERTO DE CONCORDIA: COMIENZA EL PROCESO DE LICITACIÓN DEL ESPACIO GASTRONÓMICO

El Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia (E.D.A.A.C.) informa que la convocatoria permanecerá abierta del 14 de noviembre al 1 de diciembre, hasta las 10.00. A esa hora está prevista la apertura de sobres en la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Concordia, ubicada en Mitre 76.

La propuesta orientada a brindar un servicio esencial, tiene por objeto otorgar en concesión el uso y explotación gastronómica de un local ubicado en la terminal aeroportuaria.

En el llamado a convocatoria se especifica que el Ente proveerá al adjudicatario un espacio dentro de la terminal de pasajeros, que incluye también un sector exterior descubierto para el desarrollo de la actividad gastronómica, de acuerdo a determinadas especificaciones. La misma está destinada a empresas gastronómicas de reconocida trayectoria, franquiciantes y/o desarrollos afines.

Hasta el 28 de noviembre inclusive, en el horario de 9 a 12:30:00, los que adquirieron pliego podrán visitar el lugar en el aeropuerto para interiorizarse y realizar mejores ofertas.

El local gastronómico está pensado como un servicio para toda la comunidad de Concordia, los turistas, tripulación de aviación general y vuelos comerciales y la comunidad aeroportuaria asentada en la terminal. El espacio total a concesionar abarca un local gastronómico (superficie cerrada aproximada de 87,34 mts2), una extensión exterior abierta (superficie aproximada de 120.47 mts2) y una isla en Sala de Embarque (superficie aproximada de 4 mts2).

La oferta deberá contemplar la instalación, funcionamiento, mantenimiento y efectiva explotación de los siguientes rubros: Local gastronómico – Cafetería: los oferentes deberán presentar un proyecto de servicios gastronómicos, con provisión e instalación de todos los elementos y accesorios necesarios para la debida y adecuada prestación de los servicios que hacen al rubro, ofreciendo como mínimo, preparación de minutas, platos fríos y calientes, comidas rápidas, sandwichería y pizzería, postres, bebidas, d}cafetería, confitería y demás especialidades. Opcionalmente, podrá ofrecer servicio de isla en la sala de embarque (kiosco) para operar mientras esté abierto el procedimiento de embarque en la sala de espera.

Para este propósito, las empresas o personas interesadas podrán consultar la información referente al pliego de licitación en la página web de la Municipalidad de Concordia, en el siguiente link: https://www.concordia.gob.ar/noticias/compras/licitaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-n%C2%BA-022025-edaac

Allí estarán descriptas todas las bases y condiciones para que quienes quieran postularse, lo hagan hasta el 1 de diciembre. Luego de la etapa de análisis de las propuestas, el Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia (E.D.A.A.C.) realizará la notificación a los adjudicatarios.

Vale destacar, que entre los requisitos para los emprendimientos que deseen ser parte del espacio gastronómico, se solicitará a los interesados presentar una idea y desarrollar un emprendimiento que refleje su marca, logrando una correcta integración con el nuevo ámbito.

La propuesta apunta a que quienes respondan a esta convocatoria, prioricen al brindar el servicio tanto la calidad del mismo como su presentación.