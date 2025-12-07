Nuevo llamado a licitación pública para concesiones en el Lago de Salto Grande

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) comunica la apertura de un nuevo llamado a licitación pública para la concesión de tres espacios gastronómicos

Espacios incluidos:

– Cantina de Península Soler

Apertura de sobres: martes 16/12, a las 11:00 horas.

– Cantina de Termas de Punta Viracho

– Cantina del Camping Las Palmeras

Apertura de sobres: martes 16/12, a las 10:00 horas.

Las personas interesadas podrán solicitar los pliegos y obtener información adicional a través del Área Contable de CODESAL, mediante el correo electrónico: areacontablecodesal

Con este llamado, CODESAL y el Gobierno de Entre Ríos continúan fortaleciendo la infraestructura turística y promoviendo la participación de actores locales en la prestación de servicios, consolidando al Lago de Salto Grande como un destino cada vez más atractivo y con mejores propuestas para sus visitantes.

Asimismo, se invita a todas las personas interesadas a presentar sus propuestas, alentando a quienes deseen asumir el desafío de ofrecer nuevas experiencias gastronómicas que contribuyan al crecimiento y diversificación de la oferta turística del Lago de Salto Grande.