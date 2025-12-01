PROVINCIA Y MUNICIPIO AVANZAN EN UNA AGENDA CONJUNTA PARA FORTALECER EL EMPRENDEDURISMO EN CONCORDIA

El Subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo de la Municipalidad de Concordia, Gabriel Enguelberg, mantuvo una reunión de trabajo con el Secretario de Gestión Social del Gobierno de Entre Ríos Pablo Omarini con el objetivo de profundizar políticas públicas destinadas a fortalecer el emprendedurismo local y acompañar pequeños proyectos productivos.

Durante el encuentro, ambas partes definieron una agenda conjunta entre Provincia y Municipio, orientada a potenciar herramientas que impulsen la economía social y la actividad emprendedora en la ciudad. En este marco, se destacó la reciente inversión del Programa de Microcréditos, que permitirá dinamizar el ecosistema emprendedor y brindar nuevas oportunidades a quienes desarrollan iniciativas productivas.

Omarini resaltó la importancia de consolidar esta articulación institucional: “Es clave para que los programas provinciales lleguen con eficacia al territorio. Concordia tiene un enorme potencial emprendedor y debemos acompañarlo con políticas reales y sostenidas”.

Por su parte, Enguelberg señaló: “Estamos construyendo una agenda para fortalecer a quienes generan valor todos los días. La inversión recibida confirma que este es el camino: más oportunidades, más herramientas y más desarrollo para nuestros emprendedores”.

Como cierre, ambos funcionarios coincidieron en que el trabajo conjunto permitirá sostener en el tiempo políticas públicas que generen impacto real, consolidando un ecosistema emprendedor más fuerte y con mayores oportunidades para toda la comunidad.