CONCORDIA SEDE DE LA 43° JORNADA CITRÍCOLA NACIONAL

El próximo miércoles 3 de diciembre, en el predio del INTA Concordia y en el marco de la Fiesta Nacional de la Citricultura, se desarrollará la 43° Jornada Citrícola Nacional, un evento técnico que nuclea a los sectores más importantes de la actividad citrícola argentina, que reunirá a especialistas, productores, profesionales, estudiantes y empresas vinculadas a la cadena citrícola.

Junto a la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Nordeste de Entre Ríos y la Federación del Citrus de Entre Ríos se llevará adelante la Jornada que propone una mirada integral sobre los desafíos y oportunidades del sector, con un programa que abarca desde el análisis de la situación actual, la certificación fitosanitaria y las normativas vigentes, hasta los últimos avances tecnológicos en manejo de enfermedades, poscosecha, nuevas combinaciones varietales, bioinsumos e innovación digital aplicada a la citricultura.

EJES TEMÁTICOS DESTACADOS

Actualidad y perspectivas del sector: comercio internacional, certificación fitosanitaria y fiscalización.

Fruta de calidad: manejo poscosecha, portainjertos y bioinsumos para el control de enfermedades.

Charlas técnico-comerciales: nuevas tecnologías en fertilización, manejo de Mancha Negra y programas de gestión ambiental.

Fruticultura digital: herramientas innovadoras para diagnóstico, predicción de enfermedades y uso de imágenes multiespectrales.

CONFERENCIAS

Las conferencias estarán a cargo de referentes del INTA, SENASA, INASE, universidades, organismos científicos y empresas tecnológicas, quienes compartirán resultados de investigación, experiencias y herramientas prácticas para fortalecer la competitividad del sector.

Actividad citrícola: actualidad y tendencias. De 8:30 a 10:30 horas: “Situación actual y perspectivas del sector” – Roberto Varela (CECNEA); “La importancia de la certificación fitosanitaria en el comercio internacional” – Martín Delucis, Dir. de Comercio Exterior (SENASA); “Actualizaciones en la fiscalización de cítricos en Argentina” – Analía Belingheri (INASE); “Degradación de estrobirulinas utilizadas para el control de Mancha Negra en fruta de exportación” – Noelia Silva y Cecilia Kulczcki (INTA Concordia).

Fruta de calidad: un trabajo conjunto en cada etapa de la producción. De 11:00 a 13:00 horas: “Comportamiento de nuevas combinaciones pie-copa, red de ensayos de INTA” – Victor Beltrán (INTA Bella Vista); “Efecto del portainjerto en la calidad de fruta y poscosecha” – Miguel Garavello y Karla Urroz (INTA Concordia); “Diseño de estrategias sustentables para el manejo de pudriciones fúngicas durante la poscosecha de limón” – Sabrina Volentini (INSIBIO); “Uso de bioinsumos para el control de penicillium digitatum” – Fernanda Farias (INTA Famaillá).

Charlas técnicas comerciales. De 14:00 a 15:30 horas: “Nuevas tecnologías en la fertilización de cítricos-nano fertilizantes” – Osvaldo Francia (Dir. Técnico Afital España); “Tener un sistema radicular eficiente ´es negocio´” – Rodrigo Martin (Dir. Comercial AgriTecno Argentina); “Manejo de Mancha Negra, estrategia efectiva, rentable y sustentable” – Jacquie Ramallo (MBFI/Vertisoles); “Nuevas herramientas para el control de penicillium y geotrichum en cítricos” – Juan Pablo Stivanello (Wassington S.A.C.I.F.E.I); “Programa Campo Limpio en Entre Ríos” – Gabriela Zermatten (Campo Limpio).

Mesa de intercambio: fruticultura digital: tecnología al servicio de la citricultura. De 15:30 a 16:30 horas: “Del fruto al dato: cómo la tecnología está re imaginando la producción frutícola argentina” – Diana Marini (Coord. Programa Nac. Frutales de INTA); “Innovación en el diagnóstico y predicción de enfermedades” – Rodrigo Machado (PhytopathologIA); “Integración de imágenes multiespectrales y biología molecular para la detección temprana de HLB” – Juan Ignacio Grasso (Genética Norte); “Venta, posventa, desarrollo y capacitación en utilización de tecnología para el agro” – Franco Oliver (Empresa Lucas Preisz); “Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos” – Carina Gallegos (Directora de Agricultura).

Los interesados en inscribirse a la jornada deberán completar el siguiente formulario: https://bit.ly/3KWO3vn

Por consultas, tratar al siguiente correo electrónico: hochmaier.vanesa

La 43° Jornada Citrícola Nacional es una oportunidad única para actualizar conocimientos, intercambiar experiencias y fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones, empresas y productores.