SE DESARROLLÓ UNA JORNADA DE FORMACIÓN EN NUTRICIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA DESTINADA A PROFESIONALES D E LA SALUD MUNICIPAL Y PROVINCIAL

SE DESARROLLÓ UNA JORNADA DE FORMACIÓN EN NUTRICIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA DESTINADA A PROFESIONALES DE LA SALUD MUNICIPAL Y PROVINCIAL

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y de la Secretaría de Salud, llevó adelante una jornada de formación intensiva en nutrición la primera infancia con el respaldo de Fundación “Pablo Cassará” y el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA).

La capacitación estuvo destinada a los profesionales que se desempeñan en los Centros de Atención Primaria de la Salud Municipales, incluyendo los Centros Regionales de Referencia “Dr. Ramón Carrillo” y “La Constitución” así como el CAPS “La Bianca”, dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia.

Esta iniciativa estratégica busca dotar a los equipos de salud de herramientas de vanguardia impactando directamente en el bienestar de la población más vulnerable de la ciudad a través de un enfoque integral en la salud materno-infantil.

El Intendente Francisco Azcué destacó que esta acción se enmarca en las políticas públicas que se viene trabajando conjuntamente entre la Municipalidad y los gobiernos provincial y nacional para mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables: “Estamos ocupándonos de cosas que son el futuro de la ciudad y hacerlo con profesionales de primer nivel es una de las formas de garantizar que estamos afrontando estas necesidades con la seriedad que merecen”.

En ese aspecto el Intendente sostuvo que “abordar la nutrición infantil, en un período tan importante como es el de los 6 a 24 meses de vida, es fundamental. Es una etapa de crecimiento, de desarrollo donde las familias necesitan contar con un seguimiento para que ese aporte de nutrientes de los chicos sea el necesario y el correcto”.

El Secretario de Desarrollo Humano Sebastián Arístide, tras indicar la importancia de haber abordado la cuestión social desde distintos aspectos, indicó que muchas veces las carencias “no pasan por la falta de dinero sino de una serie de factores complejos que debemos abordar en conjunto con la comunidad y otros actores estratégicos” y en esto la articulación “entre los sectores públicos y privados es esencial”.

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

La formación se centró en la transferencia de conocimientos sobre intervenciones nutricionales basadas en evidencia científica utilizando suplementos nutricionales a base de lípidos en pequeñas cantidades.

Al respecto el Gerente Comercial de la Fundación “Pablo Cassará”, Diego Decloux, explicó que “el producto que se está utilizando para combatir la malnutrición crónica cuenta con el respaldo de entidades como la OMS y UNICEF. La idea es extender este plan a otras provincias y trabajar con los gobiernos locales y nacionales para que más niños tengan acceso a una nutrición adecuada”.

Solange Cassará, directora de la Fundación, dijo que “este suplemento tiene más de 15 años de resultados exitosos a nivel mundial. Estamos convencidos de que esta herramienta puede ser clave en el desarrollo de los niños, especialmente en situaciones donde las familias carecen de acceso a agua potable y alimentos ricos en nutrientes. Es importante abordar la nutrición infantil de manera integral, complementada por una educación alimentaria continúa”.

Estuvieron presentes el Secretario de Salud Dr. Diego Sauré; la Senadora Provincial Cielo Espejo; el presidente de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), Carlos Cecco; el Subsecretario de Desarrollo Social Roberto Niez; la Directora de Atención Primaria Dra. Karina Greco; entre otras autoridades.