SE REALIZÓ EL ÚLTIMO SORTEO DEL AÑO DEL PROGRAMA “BUEN CONTRIBUYENTE”

30 diciembre, 2025
maxi
SE REALIZÓ EL ÚLTIMO SORTEO DEL AÑO DEL PROGRAMA “BUEN CONTRIBUYENTE”

En la mañana de este martes, con la supervisión de la Escribana María Margarita Bizio, se realizó el último sorteo del año del Programa “Buen Contribuyente” que lleva adelante la Dirección de Rentas de la Municipalidad de Concordia.

El primer premio, un televisor smart 43”, se lo adjudicó el contribuyente Angélico Omar Gregorio, con el número 1362.

El segundo premio, un horno microondas, fue para el contribuyente Delar Raúl, con el número 8870.

El tercer premio, una multiprocesadora, fue para la contribuyente Delaloye María Alejandra, con el número 2023.

