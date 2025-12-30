SIETE COMPARSAS ANIMARÁN LA EDICIÓN 2026 DEL CARNAVAL DE LOS PEQUEÑOS DUENDES

Durante todos los domingos de febrero de 2026 se podrá disfrutar de una nueva edición del Carnaval de los Pequeños Duendes, el evento más esperado por los niños de los barrios de la ciudad, que se convirtió en símbolo de inclusión y expresión cultural.

En esta oportunidad, serán siete las agrupaciones que desplegarán su talento, brillo y alegría en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio: Bella Flor, Los Peques de Camba Paso, Los Cabezones y sus Amigos, Los del Río, Villa Samba, Los Enanitos del Carnaval y Ferro Berá.

Bella Flor

Bella Flor no es solo un grupo que ensaya para salir en el carnaval de Pequeños Duendes. Es un abrazo enorme que reúne a niños de todos los barrios de Concordia: desde Gendarmería Nacional y Constitución, hasta Villa Adela y San Jorge, pasando por Villa Jardín, Monseñor Rösch, Leoncio de Luque, San Pantaleón, Agua Patito, La Bianca, San Agustín, Nébel, Belgrano Sur e Hípico.

En cada ensayo, los parches de la batucada marcan el pulso de la amistad. Se mezclan las carcajadas, los sueños y esas ganas de sentirse parte de algo grande. Acá nadie queda afuera: todos se ponen un traje hecho a mano con dedicación, todos encuentran un espacio donde la igualdad no es discurso, sino práctica y la alegría es la bandera.

Bella Flor es un proyecto inclusivo que demuestra que el carnaval no se vive solo en la manga, sino en la unión de los barrios, en la música que nos hermana y en la certeza de que, juntos, Concordia suena más fuerte.

Los Cabezones

Los Cabezones nacieron en 1998 y, desde entonces, se convirtieron en un clásico del semillero de nuestro carnaval. Con más de dos décadas de historia, lleva en la sangre el humor y esa alegría que enciende al público cada verano.

Son 200 corazones latiendo al mismo ritmo, transformando el Corsódromo en escenario y la risa en bandera. Con trajes desopilantes, ocurrencias ingeniosas y la música que no da respiro, Los Cabezones logran lo que pocos: que la gente se ría, se emocione y se sienta parte de la fiesta.

Porque más que una comparsa, son una gran familia carnavalera que demuestra, año tras año, que el humor también es arte, que la creatividad no tiene techo y que la energía de Concordia puede contagiar al mundo entero.

Los del Río

La comparsa Los del Río vio la luz un 18 de abril de 2020, nacida del empuje comunitario, de la esperanza compartida y de esas ganas inquebrantables de celebrar. Sus colores —rojo, blanco y verde— flamean con orgullo en cada presentación, llevando en alto la identidad del barrio La Bianca, conocido en el mundo carnavalero como la “Ciudad del Samba”.

Con el trabajo incansable de 50 familias que empujan para el mismo lado, y con casi 90 artistas entre bailarines y ritmistas, Los del Río se mantiene en pie gracias a peñas, rifas y festivales que arman durante todo el año. Esa cadena de solidaridad hace que todos puedan disfrutar de maravillosos trajes, y que el sueño siga creciendo con la fuerza de la unión barrial.

Cuando llega el desfile, todo ese esfuerzo se convierte en alegría y fiesta: los trajes estallan en colores, la batería recorre el corazón de la manga y la alegría se vuelve contagiosa. No es solo una comparsa; es el orgullo de un barrio que eligió al carnaval, al arte y a la inclusión como la manera más linda de estar juntos.

Los Enanitos del Carnaval

Los Enanitos del Carnaval es una propuesta nueva que brota del corazón de la histórica comparsa Los Cabezones, y que nace con un mismo propósito: hacer reír, emocionar y llenar de alegría al público.

Con la experiencia de quienes llevan años pisando la manga y la pasión intacta por el carnaval, Los Enanitos combinan humor, música y creatividad para darle a cada presentación un aire fresco, dinámico y desbordante de energía.

Son la prueba de que reinventarse también es parte de la fiesta: mantener viva la chispa del pasado, pero animarse a crecer con una impronta propia.

Así, Los Enanitos del Carnaval levantan la bandera del humor y la alegría, para recordarnos que el carnaval, en el fondo, es eso: reírnos juntos, bailar y celebrar la vida.

Villa Samba

Villa Samba nació en 2024 como un sueño hecho comparsa: un estallido de color y alegría que reúne a 80 niños de Villa Adela y zonas aledañas, dispuestos a brillar en el Corsódromo y a mostrar con orgullo su barrio.

Es una comparsa que abre camino para que los niños y adolescentes encuentren un lugar donde expresarse y crecer. Su bandera es multicolor, como la diversidad de quienes la integran, como la fuerza de un gran barrio que se anima a soñar en conjunto. Porque en cada traje, en cada batuque y en cada sonrisa, Villa Samba lleva consigo la esperanza y el orgullo de toda una comunidad. Dispuestos a brillar en el Corsódromo y a mostrar con fuerza de dónde vienen.

Los Peques de Camba Paso

Los Peques de Camba Paso nació en el año 2014, en el corazón del barrio Islas Malvinas – (Camba Paso), como una propuesta cultural y social que buscaba integrar a los niños del barrio a través del arte, la música y la alegría del carnaval. Con el paso de los años, la comparsa se ha consolidado como un espacio de identidad y pertenencia para toda la comunidad, abriendo sus puertas no solo a los niños de su barrio, sino también a los de zonas aledañas como El Silencio, Colonia Roca, Capricornio, Los Pájaros, Agua Patito, La Arrocera, La Colina, Fátima, entre otros sectores de Concordia.

Desde sus inicios, más de cien niños participan activamente cada año, acompañados por jóvenes y adultos que, tras haber crecido dentro de la comparsa, hoy continúan colaborando con gran compromiso y entusiasmo. Esto demuestra el valor de la transmisión cultural y el trabajo comunitario, que convierte a “Los Peques de Camba Paso” en un verdadero símbolo barrial. La comparsa es un motivo de orgullo: representa unión, alegría y una tradición que las familias esperan cada verano.

Para este Carnaval 2026, “Los Peques de Camba Paso” se presentan con la temática “Aventuras en la Selva”, la cual busca transmitir la magia y la diversidad de la naturaleza a través de trajes, coreografías y alegría, con el firme propósito de salir a brillar como lo han hecho desde sus comienzos.

Ferro Berá

Ferro Berá es el corazón blanco y azul que late en Concordia, una comparsa que nace del Club Atlético Ferrocarril y forma parte de la identidad cultural de la ciudad.

En cada ensayo, los chicos encuentran un espacio para aprender, compartir y crecer, mientras la batería y los bailarines marcan el pulso de la música.

Ferro Berá es historia y futuro en movimiento. Además de mantener viva la tradición, la comparsa tiene como objetivo arraigar la cultura carnavalera sin distinciones, promoviendo la formación en los pasos básicos del samba y en aprender a tocar los distintos instrumentos que componen la batería, fortaleciendo valores y sentido de pertenencia.

Con sus colores, su música y su energía, Ferro Berá desfila celebrando la pasión y el espíritu popular de Concordia.